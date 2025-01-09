Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления экономического чрезвычайного положения в стране для введения масштабных универсальных тарифов на импорт как для союзников, так и для соперников. Таким образом Трамп стремится восстановить глобальный баланс торговли в своей второй каденции.

Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике США

Об этом сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией, передает 24 канал со ссылкой на CNN.

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Подобное объявление позволит главе Соединенных Штатов внедрить новую тарифную программу, опираясь на Международный закон об экономических чрезвычайных ситуациях (IEEPA). Этот закон предоставляет президенту право самостоятельно регулировать импорт во время национального чрезвычайного положения.

Один из источников, общавшийся с изданием, отмечает, что Трамп благосклонно относится к этому закону. Дело в том, что он предоставляет широкие полномочия по внедрению тарифов без строгих требований доказательства их необходимости с точки зрения национальной безопасности.

Ничего не исключено,

– заявил второй источник, подтвердив активные обсуждения возможности объявления чрезвычайного положения.

Заметьте! В то же время команда Трампа отказалась комментировать ситуацию.

Трамп уже использовал IEEPA

В материале напомнили, что 2019 году Дональд Трамп использовал IEEPA, чтобы пригрозить введением 5% тарифа на весь импорт из Мексики. Соединенные Штаты требовали, чтобы Мексика приняла меры для сокращения количества нелегальных мигрантов, которые пересекают границу с США. В противном случае тариф на импорт мог бы увеличиться на 25%.

Однако после недельных переговоров с мексиканскими чиновниками было достигнуто соглашение, и тарифы не стали вводить. Однако перспектива таких мер побудила крупные бизнес-лоббистские группы, такие как Торговая палата США, подготовить судебные иски для обжалования законности этих действий.

Обратите внимание! В то же время сейчас окончательного решения об объявлении национального чрезвычайного положения не принято.

Действительно ли Трамп может ввести новую тарифную программу

Отмечается, что команда Трампа продолжает исследовать другие правовые основания для поддержки тарифов, которые он предлагал во время предвыборной кампании.

Я считаю, что президент имеет широкие полномочия вводить тарифы по разным причинам, и существует ряд законодательных основ для этого,

– заявила Келли Энн Шоу, юрист по торговым вопросам, которая работала заместителем помощника Трампа по международным экономическим вопросам.

В частности советники Трампа также рассматривают возможность использования раздела 338 американского торгового законодательства, который позволяет президенту вводить "новые или дополнительные пошлины" против стран, которые дискриминируют коммерцию США. Однако этот механизм давно не применялся.

Также они рассматривают возвращение к закону, известного как раздел 301, на основе которого Трамп ввел первоначальные тарифы на Китай. Администрация Байдена оставила большинство тарифов Трампа в силе, предоставив новому президенту возможность корректировать их по своему усмотрению,

– говорится в тексте.

Авторы материала объяснили, что если Трамп решит объявить национальное экономическое чрезвычайное положение, то это можно будет сделать быстро. Однако непонятно, какие доказательства он использует для этого.

В частности сторонники тарифов утверждают, что они необходимы для развития производства в США.

Команда Трампа понимает, что мы должны восстановить нашу промышленную базу по экономическим и национальным соображениям, и это будет хорошо для сообществ и американских рабочих,

– заявил Ник Якковелла, вице-президент Коалиции за процветающую Америку.

Он подчеркнул, что для достижения этих целей необходима прочная проамериканская торговая политика, которая включает тарифы.