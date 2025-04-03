Трамп начал глобальную торговую войну, – CNN о новых пошлинах США на импорт

Дональд Трамп ошеломил, введя пошлины на импорт почти всех товаров в Штаты из 185 стран. Таким образом американский лидер начал "глобальную торговую войну".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN в четверг, 3 апреля.

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Трамп ввел масштабные пошлины

Телеканал называет соответствующее решение Трампа "самой большой политической авантюрой" с экономикой США среди всех современных президентов и "бессмысленной политической ставкой", что подвергает риску экономические судьбы миллиардов людей.

В материале говорится, что в то время как все президенты стараются не нарушать экономическую стабильность страны, Трамп устроил "чрезвычайный шок", который противоречил советам почти всех экономических экспертов.

Аналитики отмечают, что от введения пошлин больше пострадают бедные американцы, чем "богатые друзья Трампа". В материале пишут, что новый тарифный эксперимент Трампа показывает, что ему безразлично повышение цен на закупку автомобилей и других товаров вследствие подорожания импорта.

В CNN называют это "потрясающим примером политического позиционирования для президента-миллиардера, который возглавляет кабинет из коллег-миллиардеров и миллионеров".

Если предположить, что весь спектр пошлин будет введен и в последний момент не будет отказа от них (а такую возможность нельзя игнорировать, учитывая прошлые неудачи Трампа), мир готов к полномасштабной торговой войне,

– пишет CNN.

Телеканал отмечает, что никто не может точно предсказать, как именно закончится такое решение. Однако там отметили, что торговые войны обычно заканчиваются плохо, а пошлины являются скорее чертой 19 века, чем 21.