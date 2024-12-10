Трамп обещает отказаться от президентской зарплаты и пенсии

Трамп объявил, что во время второй каденции откажется от всех финансовых льгот, в частности от зарплаты президента и пенсии. Он является одним из самых богатых американцев с оцененным состоянием в 2,3 миллиарда долларов по версии Forbes.

Трамп откажется от зарплаты

Он заявил, что не будет брать президентскую зарплату в 400 тысяч долларов в год, а также откажется от пожизненной пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC.

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Я не приму ни одного цента. Это мой вклад в сокращение расходов государства,

– подчеркнул Трамп.

Он отметил, что может стать первым президентом США, который не получит финансовое вознаграждение за свою работу, "разве что, возможно, Джордж Вашингтон".

Интересно! Во время своего первого срока Трамп уже отказывался от зарплаты, передавая средства на благотворительные цели и различные программы, в частности для поддержки национальных парков.

Состояние Трампа и планы на президентство

Несмотря на это, Трамп остается одним из самых богатых людей в США, с оценкой его состояния в 2,3 миллиарда долларов по версии Forbes.

Он также сообщил, что планирует отменить гражданство по праву рождения, которое обеспечивает 14-я поправка Конституции США, уже в первый день своего пребывания в должности.

Заметьте! Он также пообещал помиловать протестующих 6 января 2021 года в день своего вступления в должность. Кроме того, Трамп отметил, что Украина, "вероятно", не может рассчитывать на такое же количество военной помощи от США после его возвращения к власти.