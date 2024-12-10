Трамп відмовиться від зарплати

Він заявив, що не братиме президентську зарплату в 400 тисяч доларів на рік, а також відмовиться від пожиттєвої пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC.

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Я не прийму жодного цента. Це мій внесок у скорочення витрат держави,

– підкреслив Трамп.

Він зазначив, що може стати першим президентом США, який не отримає фінансову винагороду за свою роботу, "хіба що, можливо, Джордж Вашингтон".

Цікаво! Під час свого першого терміну Трамп уже відмовлявся від зарплати, передаючи кошти на благодійні цілі та різноманітні програми, зокрема для підтримки національних парків.

Статки Трампа і плани на президентство

Попри це, Трамп залишається одним з найбагатших людей у США, з оцінкою його статків у 2,3 мільярда доларів за версією Forbes.

Він також повідомив, що планує скасувати громадянство за правом народження, яке забезпечує 14-та поправка Конституції США, вже в перший день свого перебування на посаді.

Зауважте! Він також пообіцяв помилувати учасників протесту 6 січня 2021 року в день свого вступу на посаду. Крім того, Трамп зазначив, що Україна, "ймовірно", не може розраховувати на таку ж кількість військової допомоги від США після його повернення до влади.