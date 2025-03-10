В США прокомментировали возможное смягчение таможенной политики в ответ на призывы пересмотреть тарифы. Впрочем, министр торговли США отметил, что жесткий контроль помогает защитить национальных производителей и укрепить экономику.

Усилит ли таможенное давление Дональд Трамп

Дональд Трамп не планирует снижать таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай, передает 24 Канал со ссылкой на заявление министра торговли США Говарда Лутника. Лутник подтвердил, что американские пошлины в 25% на сталь и алюминий вступят в силу в среду, согласно плану.

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При этом, Канада и Мексика являются основными экспортерами этих металлов на рынки США, тогда как Канаде принадлежит значительная часть импорта алюминия.

Если фентанил закончится, я думаю, что эти пошлины будут сняты. Но если фентанил не закончится, или он (Трамп) не уверен в этом, он останется таким, пока ему не станет комфортно,

– заявил Лутник.

При этом, Лутник отрицает, что глобальные пошлины Трампа могут вызвать рецессию в США.

Абсолютно ни, в Америке не будет никакой рецессии,

– сказал министр.

Министр торговли признал, что введение пошлин приведет к росту цен на иностранные товары для американских потребителей. Он заметил, что хотя некоторые импортные товары подорожают, американская продукция станет дешевле, а это является основной целью.