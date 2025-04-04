Трамп не ввел пошлины против России – в NYT назвали причины такого решения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не вводит новые пошлины в отношении России. Таким образом он хочет использовать тарифы как рычаг влияния на мирные переговоры по окончанию войны в Украине.

Трамп не ввел новые тарифы против Москвы

Такое решение является именно политическим, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Кремлю повезло. Дело в том, что санкции, введенные против Москвы после ее полномасштабного вторжения в Украину, означают, что торговля между США и Россией фактически прекратилась. Также из перечня новых пошлин были исключены страны, которые также находятся под жесткими ограничениями:

Северная Корея;

Куба;

Беларусь.

В частности, торговля между Россией и США уменьшилась до самого низкого уровня за десятилетия после начала полномасштабной войны. Но в 2024 году страна-агрессор все еще экспортировала в США товаров на 3 миллиарда долларов (в основном удобрения и платину).

Однако данные о торговле свидетельствуют о несколько более сложной картине,

– говорится в материале.

Трамп может умышленно воздерживаться от новых экономических ограничений против России. Это даст ему возможность иметь рычаги влияния во время потенциальных мирных переговоров.

Трамп не хочет эскалации, пока продолжаются его переговоры с Путиным,

– заявила Александра Прокопенко, сотрудница Евразийского центра Carnegie Russia, ранее работавшая в российском центральном банке.

NYT пишет, что идея использования пошлин ради переговоров подтверждается отношением Трампа к Ирану – еще одной мишени по заключению сделки. Президент США ввел для Ирана самый низкий уровень новых тарифов. Даже на 10% ниже, чем ставка, которая наложена на Израиль (он является союзником Соединенных Штатов).

Издание добавляет, что Дональд Трамп также пригрозил ввести тарифы для покупателей российской нефти, если Путин не согласится сотрудничать в вопросе прекращения войны. Подобные тарифы значительно усложнят внешнюю торговлю страны и работу российской военной машины.

Однако в материале предполагают, что состав российского экспорта также мог сыграть свою роль. Россия является третьим по величине поставщиком удобрений в США. А общий объем ее экспорта удобрений вырос за последний год.

Обратите внимание! Трамп размышлял, как защитить американских фермеров от последствий своих торговых войн. И сохранение низкой стоимости удобрений может быть частью этой стратегии.