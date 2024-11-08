Трамп хочет ужесточить санкции против Ирана: почему ему это выгодно

Трамп планирует усилить санкции против Ирана, чтобы уменьшить доходы от нефти и ослабить его влияние в регионе. Это, по его замыслу, должно ослабить поддержку Тегераном боевиков на Ближнем Востоке и ограничить развитие ядерной программы.

Почему Трамп хочет увеличить давление на Иран

Во время своего первого срока Трамп выступал против Ирана, выйдя из соглашения 2015 года, ограничивавшего ядерную программу Тегерана, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В тот период Трамп также применил стратегию "максимального давления". Он рассчитывал, что Иран откажется от ядерных амбиций, прекратит поддержку террористических группировок и улучшит ситуацию с правами человека в стране.

Есть мнения, что когда Трамп вступит в должность 20 января, его политика в отношении Ирана будет учитывать попытки иранских агентов организовать покушения на него и его бывших должностных лиц.

Обратите внимание! Это может быть ответом на американский авиаудар 2020 года, в результате которого погиб Касем Сулеймани, руководитель иранских военных операций.

Какие последствия будут иметь такие санкции

Бывший представитель Пентагона Мик Малрой заметил, что Трамп может воспринять ситуацию как личное оскорбление, и Иран станет главным врагом в его политике.

Заметьте! Новая команда Трампа быстро снова сосредоточится на ограничении доходов Ирана от нефти, введя санкции против портов и трейдеров, сотрудничающих с Тегераном. Это будет продолжением стратегии "максимального давления" с его первого срока.

Однако официальной информации о том, каким образом это давление будет увеличено, пока нет.