Трамп поговорил с Трюдо после начала "тарифной войны" и анонсировал еще один разговор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел первый телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо после того, как страны обменялись объявлениями о введении тарифов на взаимный импорт.

Об этом Трамп написал в понедельник, 3 февраля, в Truth Social, сообщает 24 Канал.

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Трамп поговорил с Трюдо

В своей заметке лидер США пожаловался на то, что Канада якобы запрещает американским банкам открывать у себя бизнес или вести его.

"С чего это все? Есть много причин, но среди них и НАРКОТИЧЕСКАЯ ВОЙНА, и сотни тысяч людей умерли в США от наркотиков, проникающих через границы Мексики и Канады", – добавил он.

Трамп также отметил, что "только что говорил с Джастином Трюдо". Он также анонсировал еще один разговор с канадским чиновником в 15:00 (22:00 по Киеву).

К слову, ни Белый дом, ни канадская сторона не сообщали других подробностей относительно звонка.

Во вторник, 4 февраля, должны вступить в силу указы Дональда Трампа о введении тарифов в 25% против Канады и Мексики и повышение на 10 процентных пунктов тарифов против Китая.