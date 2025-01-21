Трамп снова призвал ЕС покупать больше нефти и газа: в Bloomberg назвали причину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова призвал Евросоюз покупать больше американской нефти и газа. Так Европе удастся избежать повышенных таможенных тарифов.

Трамп призвал ЕС покупать американские газ и нефть

Такое заявление Трамп сделал журналистам в Белом доме после своей инаугурации в понедельник, передает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Единственное, что они могут сделать быстро, - это покупать нашу нефть и газ. Мы решим этот вопрос тарифами, или им придется покупать нашу нефть и газ,

- сказал новоизбранный президент США.

Так Европейский Союз, а также правительства некоторых азиатских стран, рассматривают возможность увеличения закупок энергоносителей у США. Следует отметить, что страна является крупнейшим в мире производителем сырой нефти и экспортером сжиженного природного газа (LNG).

Важно! Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году предложила идею, что импорт из США может заменить потребление российского LNG в Евросоюзе.

Почему США не могут увеличить экспорт газа

Как отмечает издание, пока США не имеют значительных возможностей для дальнейшего увеличения экспорта сжиженного природного газа.

Проблема заключается в том, что LNG продается по долгосрочным контрактам. Поэтому перенаправление грузов в Европу потребует согласия первоначальных покупателей. Однако это не увеличит общий объем экспорта газа из США.

Обратите внимание! Зато европейские покупатели могут рассмотреть возможность закрепления поставок через долгосрочные соглашения с американскими проектами LNG, строительство которых займет несколько лет.

Что входит в планы Трампа по нефти и газу

В материале говорится, что Трамп стремится стимулировать развитие американской энергетики. Для этого он объявит чрезвычайное энергетическое положение и отменит запреты на аренду морских участков для добычи нефти и газа, которые фактически блокировали бурение у большинства побережий США.

Кроме того, Дональд Трамп также снял мораторий администрации Байдена на утверждение новых заводов по экспорту LNG.

Заметьте! Новоизбранный президент заявил, что страна заработает много денег благодаря энергетике, ведь она для этого больше, чем у кого-либо другой.