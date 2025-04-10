Трамп без предупреждения изменил тарифную политику и не уведомил советников

Президент США Дональд Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по тарифам, временно приостановив действие ранее введенных пошлин на 90 дней. Это решение стало неожиданностью для его советников.

Трамп резко изменил курс

Советники Трампа узнали о решении уже после принятия, хотя еще в то же утро Трамп публично поддерживал жесткую таможенную политику, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В Белом доме пытались представить изменение как часть продуманной стратегии, однако сам Трамп назвал это "инстинктивным" шагом.

Я знаю, что к черту я делаю,

– заявил он республиканцам.

В соцсетях Трамп писал: "БУДЬ КРУТЫМ!" и "ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!". В то же время уже после обеда того же дня президент резко изменил риторику – на фоне обвала фондового рынка и скачка доходности гособлигаций.

Неожиданность для советников

Внезапное изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно пошлинам стала неожиданностью не только для общественности, но и для его ближайших советников.

Даже торговый представитель Джеймисон Грир узнал о новом курсе уже во время выступления в Конгрессе, а ключевые фигуры администрации, включая министра финансов Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Каролайн Левитт, пытались убедить всех, что это – часть продуманной стратегии.

Заметьте! Внутри администрации царит путаница – даже советники не уверены, имеет ли приостановление пошлин стратегическую цель, или это лишь эмоциональная реакция на стремительное падение фондового рынка. Несмотря на официальные попытки представить это как рациональное решение, источники признают: настоящей причиной стала паника из-за рыночных колебаний.