Трамп заявил, что суда США должны бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные и коммерческие суда должны иметь право бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы. В частности он попросил госсекретаря Марко Рубио "немедленно позаботиться об этой ситуации".

Трамп сделал заявление о Панамском и Суэцком каналах

Кроме того, Трамп высказал мнение, что "эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки", пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента США на Truth Social.

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Reuters отмечает, что Панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой. Это позволяет судам быстрее передвигаться между Атлантическим и Тихим океанами. В частности через канал ежегодно проходит около 40% контейнерного трафика США.

Обратите внимание! Строительство канала было завершено Соединенными Штатами в начале XX века. Однако в 1999 году контроль над стратегически важным водным путем был передан Панаме.