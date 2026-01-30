Трамп и его сыновья судятся с Минфином США, требуя 10-миллиардной компенсации

Дональд Трамп и двое его сыновей подали гражданский иск в федеральный суд Майами. Они требуют возмещения убытков в размере 10 миллиардов долларов.

Что известно об утечке деклараций Трампа?

В частности, семья обвиняет налоговую службу США и министерство финансов в том, что ведомства якобы не предотвратили разглашение "конфиденциальной личной финансовой информации" экс-сотрудником IRS. Детали сообщили в BBC.

Речь идет об информации относительно их деловых и личных налоговых деклараций. Напомним, бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон уже отбывает тюремный срок за утечку данных в американские СМИ.

Как разворачивалась ситуация?

Перед выборами 2016 года Трамп заявил, что не будет обнародовать свои налоговые декларации, объяснив это тем, что они находятся на проверке. Так он стал первым за почти 50 лет кандидатом, который не раскрыл эти документы.

Перед кампанией 2020 года Трамп повторил ту же позицию. Однако в сентябре, незадолго до выборов в ноябре, The New York Times опубликовала развернутый материал о его декларации. Согласно отчету, политик уплатил лишь 750 долларов федерального налога на доходы в год, когда выиграл президентские выборы, а также не платил налогов в течение 10 из предыдущих 15 лет.

В 2022 году Трамп сам обнародовал эти документы.

В 2023 году Литтлджон признал себя виновным в краже налоговых данных Трампа и тысяч других состоятельных американцев.

Литтлджон признал себя виновным в краже налоговых данных Трампа и тысяч других состоятельных американцев. В 2024 году экс-подрядчика IRS приговорили к 5 годам заключения.

Чего Трампы хотят теперь?

В иске указано, что IRS и Министерство финансов "имели обязанность защищать и охранять" такую информацию от обнародования, но "не приняли необходимых мер предосторожности".

И теперь Трамп, его сыновья – Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп – и Trump Organization требуют возмещения в размере 10 миллиардов долларов.

Они убеждают, что понесли репутационный и финансовый ущерб, а также публичного унижения из-за утечек в СМИ. Издание якобы "несправедливо запятнали" их деловую репутацию.

Напомним, ранее Трамп обещал выплатить американцам по 2 тысячи долларов с доходов от введенных им новых тарифов на импортные товары. Однако пока президент избегает прямого ответа на вопросы журналистов об этом, пишет USA Today.

