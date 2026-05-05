Трамп угрожает новыми пошлинами ЕС: фон дер Ляйен ответила на слова президента США

В Евросоюзе отвергли угрозу президента США Дональда Трампа о повышении пошлины на европейские автомобили. Вашингтон предупредили о необходимости соблюдать условия торгового соглашения с Брюсселем.

Что известно о ситуации между Трампом и Евросоюзом?

Об этом заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 5 мая, о чем пишет Policito.

В частности фон дер Ляйен прямо заявила, что "соглашение есть соглашение".

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии У нас есть соглашение, и его суть – это процветание, общие правила и надежность.

Она добавила, что ЕС находится на "финальных этапах выполнения остальных тарифных обязательств", но "США имеют обязательства ... по согласованию с согласованной предельной ставкой, которое до сих пор не выполнено".

Также президент Еврокомиссии подчеркнула, что блок "готов к любому сценарию".

Во время той же пресс-конференции президент Европейского совета Антониу Кошти заявил, что лидеры ЕС "полностью поддерживают" реакцию Еврокомиссии на новую торговую угрозу Трампа. Например, президент Франции Эмануэль Макрон подтвердил эту поддержку на отдельной пресс-конференции в Ереване.

Последние тарифные угрозы Трампа стали резкой эскалацией напряженных торговых отношений между Вашингтоном и Брюсселем,

– говорится в материале.

Согласно условиям договоренности, заключенной в июле прошлого года, американские пошлины на европейские автомобили должны были составлять 15%. Зато Брюссель согласился:

снизить промышленные тарифы;

закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов;

инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США.

После заявления в пятницу, 1 мая, Еврокомиссия сначала избегала прямой конфронтации с Трампом, заявив лишь, что ЕС "будет оставлять все варианты открытыми". Представитель Комиссии добавил, что блок выполняет соглашение "в соответствии со стандартной законодательной практикой" и держит Вашингтон в курсе.

Заметьте! Во вторник Шефчович (Европейский комиссар по торговле – 24 Канал) должен был встретиться с торговым представителем США Джеймисом Гриром в новой попытке стабилизировать переговоры после того, как тарифные угрозы Трампа пошатнули трансатлантические торговые отношения.

Напомним, что 1 мая, Дональд Трамп действительно заявил, что ЕС якобы не придерживается согласованного ранее торгового соглашения. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что тарифы для автомобилей, поступающих из Евросоюза, вырастут до 25%. Ранее же они составляли лишь 15%.

Обратите внимание! Но если европейские компании будут производить автомобили и грузовики на заводах в США, то никакого тарифа не будет.

В то же время глава Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге же раскритиковал действия Трампа. В частности он назвал план американского лидера "неприемлемым".

Ланге написал в социальной сети Х, что Европа придерживается договоренностей и работает над завершением законодательства. Но американская сторона "продолжает их нарушать."

Он добавил, что действия Трампа демонстрирует явную ненадежность.

Что еще стоит знать о пошлинах Трампа?

Дональд Трампа отменил тарифы и ограничения на виски для Великобритании. Также Трамп снял все ограничения для Шотландии и американского штата Кентукки в области виски и бурбона.

Президент объяснил, что люди давно хотели этого. Дело в том, что между странами существовала "замечательная торговля". особенно в сфере использования деревянных бочек.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в частности прокомментировал визит короля Чарльза к Трампу. Эксперт объяснил, что представитель монархии занимается таким образом дипломатией.

Клочок добавил, что Трамп так может похвастаться. Якобы, что к его предшественникам "короли не ездили, а к нему ездят". И это может улучшить отношения между Европой и США.