Що відомо про ситуацію між Трампом та Євросоюзом?

Про це заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 5 травня, про що пише Policito.

Зокрема фон дер Ляєн прямо заявила, що "угода є угода".

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії У нас є угода, і її суть – це процвітання, спільні правила та надійність.

Вона додала, що ЄС перебуває на "фінальних етапах виконання решти тарифних зобов’язань", але "США мають зобов’язання… щодо узгодження з погодженою граничною ставкою, яке досі не виконане".

Також президентка Єврокомісії наголосила, що блок "готовий до будь-якого сценарію".

Під час тієї ж пресконференції президент Європейської ради Антоніу Кошти заявив, що лідери ЄС "повністю підтримують" реакцію Єврокомісії на нову торговельну погрозу Трампа. Наприклад, президент Франції Емануель Макрон підтвердив цю підтримку на окремій пресконференції в Єревані.

Останні тарифні погрози Трампа стали різкою ескалацією напружених торговельних відносин між Вашингтоном і Брюсселем,

– йдеться у матеріалі.

Згідно з умовами домовленості, укладеної торік у липні, американські мита на європейські автомобілі мали становити 15%. Натомість Брюссель погодився:

знизити промислові тарифи;

закупити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів;

інвестувати 600 мільярдів доларів в економіку США.

Після заяви у п’ятницю, 1 травня, Єврокомісія спочатку уникала прямої конфронтації з Трампом, заявивши лише, що ЄС "залишатиме всі варіанти відкритими". Представник Комісії додав, що блок виконує угоду "відповідно до стандартної законодавчої практики" та тримає Вашингтон у курсі.

Зауважте! У вівторок Шефчович (Європейський комісар з торгівлі – 24 Канал) мав зустрітися з торговим представником США Джеймісом Гріром у новій спробі стабілізувати переговори після того, як тарифні погрози Трампа похитнули трансатлантичні торговельні відносини.

Нагадаємо, що 1 травня, Дональд Трамп дійсно заявив, що ЄС нібито не дотримується погодженої раніше торгівельної угоди. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що тарифи для автомобілів, що надходять із Євросоюзу, зростуть до 25%. Раніше ж вони становили лише 15%.

Зверніть увагу! Але якщо європейські компанії вироблятимуть автомобілі та вантажівки на заводах у США, то жодного тарифу не буде.

Водночас очільник Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге же розкритикував дії Трампа. Зокрема він назвав план американського лідера "неприйнятним".

Ланге написав у соціальній мережі Х, що Європа дотримується домовленостей та працює над завершенням законодавства. Але американська сторона "продовжує їх порушувати."

Він додав, що дії Трампа демонструє явну ненадійність.

Що ще варто знати про мита Трампа?

Дональд Трампа скасував тарифи та обмеження на віскі для Великої Британії. Також Трамп зняв усі обмеження для Шотландії та американського штату Кентуккі у галузі віскі та бурбону.

Президент пояснив, що люди давно хотіли цього. Річ у тім, що між країнами існувала "чудова торгівля". особливо у сфері використання дерев’яних бочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зокрема прокоментував візит короля Чарльза до Трампа. Експерт пояснив, що представник монархії займається таким чином дипломатією.

Клочок додав, що Трамп так може похизуватися. Нібито, що до його попередників "королі не їздили, а до нього їздять". І це може покращити відносини між Європою та США.