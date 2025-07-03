Торговая война продолжается: Трамп угрожает партнерам новыми тарифами с августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация с пятницы начнет отправлять письма торговым партнерам с уведомлением об односторонних тарифных ставках. Их страны должны будут начать платить с 1 августа.

Трамп сделал заявление об оплате тарифов с августа

Трамп сказал журналистам, что около "10 или 12" писем будет отправлено в пятницу, а еще несколько – "в течение следующих нескольких дней", пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Они будут колебаться в пределах от, возможно, 60 или 70% тарифов до 10 или 20%,

– сказал американский лидер.

Как отмечают в материале, верхняя граница этого диапазона, если она будет официально утверждена, будет выше любых тарифов, которые президент сначала обозначил во время презентации "Дня освобождения" в начале апреля. Тогда речь шла о базовой ставке в 10% для большинства экономик и максимум в 50%.

В частности Трамп не уточнил, какие страны получат такие тарифы или означает ли это, что определенные товары будут облагаться более высоким тарифом, чем другие.

Деньги начнут поступать в Соединенные Штаты с 1 августа,

– сказал американский президент.

Заметьте! Обычно тарифы платит импортер или посредник, который действует от его имени. Однако часто именно конечный потребитель в конце концов несет основную часть расходов.

Что происходит с ситуацией по тарифам

Трамп уже давно угрожает, что если страны не заключат соглашения с США до конечного срока на следующей неделе, то он просто введет ставки, повышая ставки для торговых партнеров, которые поспешили заключить соглашения с его администрацией.

На сегодня администрация Трампа объявила о соглашениях с Великобританией и Вьетнамом и договорилась о перемирии с Китаем. Это позволило двум крупнейшим экономикам мира ослабить взаимные торговые ограничения.

На вопрос в четверг, ожидаются ли еще соглашения, Трамп ответил, что "мы имеем еще несколько соглашений, но знаете, моя склонность – просто отправить письмо и сказать, какие тарифы они будут платить".

Однако многие основные торговые партнеры, таких как Япония, Южная Корея и ЕС, все еще работают над финализацией соглашений. Президент выразил оптимизм относительно соглашения с Индией, но резко высказывался о перспективах договоренности с Японией.

Важно! Во вторник Трамп также сказал, что он не рассматривает возможность отсрочки дедлайна на следующей неделе.