Китай, Япония, Тайвань, а теперь и ЕС: Трамп ударил по европейским странам пошлинами в 20%

В "День освобождения", как называет это Дональд Трамп, США вводит против Евросоюза 20% пошлины на их товары. Кроме стран блока, в список "грешников" вошли еще и страны-кандидаты на вступление в ЕС.

Какие новые тарифы стран Европы

Как сообщал Трамп еще раньше, Европейский союз, по его мнению, был создан якобы, чтобы "накрутить Соединенные Штаты", передает 24 Канал со ссылкой на Politico. Поэтому неудивительно, что 2 апреля в список "худших торговых партнеров" вошли еще и страны Европы.

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В диаграмме Трампа, сообщает BBC News, говорится о таких тарифах для европейских стран:

Лихтенштейн – 37%,

Швейцария – 31%,

Европейский Союз – 20%,

Норвегия – 15%,

Косово, Украина и Великобритания – 10% Украина и Великобритания 10%

Кроме того, к этому списку присоединяются еще и другие страны-кандидаты в члены ЕС, например Молдова, Сербия, Северная Македония и Босния. Против них введены тарифы в более 30%.

Для Сербии – 37%,

Для Боснии – 35%,

для Северной Македонии – 33%,

для Молдовы – 31%.

Теперь мы будем обвинять Европейский Союз. Они очень жесткие. Очень, очень жесткие трейдеры. Вы знаете, вы думаете о Европейском Союзе, очень дружелюбный. Они обдирают нас. Это так печально видеть. Это так жалко...Мы собираемся взимать с них 20%,

– сказал Трамп.

Обратите внимание! По состоянию на 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 10% для всех стран мира. Кроме того, введены индивидуальные дополнительные тарифы для примерно 60 стран. Пошлина в 10% вступит в силу 5 апреля, а индивидуальные тарифы для отдельных стран – 9 апреля.

Как в Европе отреагировали на пошлины Трампа

Первым лидером страны ЕС, которая отреагировала на такую тарифную политику Трампа, была премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она объяснила, что такой путь не является правильным и не будет в интересах обеих сторон.

Мы сделаем все возможное, чтобы работать над соглашением с Соединенными Штатами с целью предотвращения торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков,

– написала Мелони в Facebook.

Интересно, что администрация Трампа считает, что ЕС взимает с США 39% пошлины. Зато по словам Трампа, США будет взимать с блока 20%, что будет "хорошими взаимными" тарифами.

На самом деле более 70% импорта в ЕС являются беспошлинными. А по данным Всемирной торговой организации, на торгово-взвешенной основе тарифы ЕС составляют в среднем лишь 2,7%.

Ранее Европейская комиссия заявила, что ответит одним ударом на взаимные тарифы Трампа и тарифы на автомобили в дополнение к своему ответу на пошлины США на сталь и алюминий, которые уже действуют.