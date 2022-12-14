Украина получила последний транш макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила последний транш в рамках макрофинансовой помощи от ЕС (МФИ). Общее финансирование по данной программе составило 5 миллиардов евро.

Последний транш от ЕС в рамках МФД

Сегодня, 14 декабря, Украина получила 500 миллионов евро, что является последним траншем макрофинансовой помощи от ЕС

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На что пойдут деньги

Первый транш в 2 миллиарда евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш объемом 2,5 миллиарда евро поступил в бюджет в ноябре 2022 года.

В Минфине отметили, что кредитные средства МФД будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

Сергей Марченко Министр финансов Украины С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с отрицательными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора.

На какую помощь может рассчитывать Украина в 2023 году

ЕС пообещал Украине в следующем году оказать помощь в 18 миллиардов евро. К слову, согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, Европа впервые с начала войны обогнала США в обязательствах по помощи Украине. Все из-за выше упомянутого транша в размере 18 миллиардов.

В оборонном бюджете США в поддержку Украины в следующем году заложено по меньшей мере дополнительные 800 миллионов долларов. Общая военная и финансовая поддержка США в 2023 году может составить около 37 миллиардов долларов. Именно такую сумму Белый Дом пригласил в Конгрессе.