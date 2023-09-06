Почти 30 миллиардов долларов: кто больше всего помогает Украине во время войны

29,7 миллиарда долларов составила международная бюджетная помощь Украине с начала года. В частности, США на постоянной основе предоставляют украинцам грантовые выплаты.

Сколько получила Украина от других стран

Основной предпосылкой для предоставления траншей является евроинтеграция украинского государства и восстановление после полномасштабного вторжения России.

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За 8 месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 48% всех поступлений общего фонда государственного бюджета, об этом заявила Председатель Комитета по вопросам бюджета - Роксолана Подласа в разговоре с 24 Каналом.

Роксолана Подласа Председатель Комитета по бюджету По состоянию на начало сентября в общий фонд государственного бюджета поступило 29,7 миллиарда долларов или 1086,5 миллиарда гривен от международных партнеров.

За 2022 год общая международная помощь составляет 32,3 миллиарда долларов.

США предоставили Украине – 11,98 миллиарда долларов;

ЕС – 7,96 миллиарда долларов;

МВФ – 2,69 миллиарда долларов;

Канада – 1,89 миллиарда долларов.

По словам депутата, в 2023 году статистика несколько изменилась.

Крупнейшим донором украинского бюджета остается ЕС, который в 2023 году уже предоставил 13,06 миллиарда долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако самым большим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США – 8,5 миллиарда долларов грантовых средств.

– сообщила Подласа

Также денежную помощь Украине предоставили: