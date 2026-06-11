Транспорт Крыма "парализован": как на это повлияла Украина

В оккупированном Россией Крыму продолжается топливный кризис. Однако влияет он не только на владельцев авто, но и на всех людей, потому что ситуация "ударила" по общественному транспорту.

Что происходит с топливом и транспортом в Крыму

Ранее российский "глава" Крыма Сергей Аксенов поручил подчиненным исправить ситуацию, о чем пишет "Крым.Реалии".

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Подвижной состав будет закреплен за конкретными АЗС, заправка будет осуществляться по четкому графику,

– сказал Аксенов.

Впрочем, в понедельник, 8 июня стало известно, что многие автобусы снова не вышли на маршруты. Например, в Ялте, по данным местной администрации, из 132 единиц общественного транспорта работали только 108.

В Керчи также наблюдается сокращение количества рейсов на некоторых маршрутах. В Ленинском районе Крыма отменили четыре пригородных автобуса.

Кроме того, с 4 июня муниципальные автобусы Советского района курсируют только утром и вечером.

Заметьте! Интересный факт заключается в том, что в российском Минтрансе Крыма журналистам заявили, что автобусное сообщение в регионе функционирует в полном объеме. Такую же информацию предоставили и российские власти оккупированного Севастополя.

Напомним, что ранее "власти Крыма" запретили пассажирским поездам курсировать по полуострову в ночное время. Со среды, 10 июня, движение разрешено только с 5 утра до 11 вечера. Изменения коснутся 28 поездов дальнего следования. Об этом писали в российском медиа The Moscow Times.

Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная. Она расположена на территории полуострова возле Крымского моста.

После этого пассажирам предложат продолжить путь автобусом до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Так же необходимо будет возвращаться обратно.

Движение поездов в Крыму было нарушено после атаки украинского беспилотника на пассажирский поезд.

Что еще следует знать о ситуации

Топливный кризис дошел до разных регионов России. Но больше всего ударил именно по Севастополю, который Россия оккупировала. Именно там произошел самый большой скачок цен на топливо. Стоимость бензина увеличилась на 7,5% только за семь дней.

Как сообщили "власти" оккупированного региона, стоять в очередях на АЗС "ТЭС" в четверг, 11 июня, смысла нет. В этот день будут заправлять только общественный транспорт, коммунальные службы, автомобили экстренных служб и государственные транспортные средства. Новые QR-коды на заправку топливом жителям города якобы сформируют после 22:00 11 июня.