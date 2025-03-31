Сокращение поставок через трубопровод "Дружба": сможет ли ЕС отказаться от российской нефти

Трубопровод "Дружба" остается одним из ключевых маршрутов для поставок российской нефти в Европу. Однако из-за санкционных ограничений поставки значительно сократились, что вызывает вопросы относительно будущего трубопровода. Могут ли страны ЕС воспользоваться альтернативными маршрутами поставок в будущем, рассказываем далее.

Кто в Европе получает нефть через трубопровод "Дружба"

Трубопровод "Дружба" – один из ключевых маршрутов поставки российской нефти в Европу. Страны, которые в течение последнего года получали нефть через этот трубопровод – Венгрия, Словакия и Чехия, передает 24 Канал.

Читайте также Россия потеряла серьезный источник нефтяной прибыли: этому поспособствовали украинские дроны

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости, аналитический центр DiXi Group Оценить объемы поставок по состоянию на сейчас достаточно сложно: получатели российского ресурса сообщают об очередных перерывах в поставках. Но если оценивать ситуацию в целом и принимать во внимание тенденции 2023-2024 годов, то получим следующие объемы.

Венгрия покупает около 4-5 миллионов тонн в год , что покрывает значительную часть потребностей компании MOL – венгерской нефтегазовой компании.

, что покрывает значительную часть потребностей компании MOL – венгерской нефтегазовой компании. Словакия – около 5-6 миллион тонн в год для нефтеперерабатывающего завода в Братиславе, также подконтрольного MOL.

для нефтеперерабатывающего завода в Братиславе, также подконтрольного MOL. Чехия – около 3-4 миллион тонн в год, хотя уже инвестировала в модернизацию НПЗ и расширение альтернативного маршрута – Трансальпийского трубопровода – и с июля полностью откажется от российского ресурса.

Также стоит заметить, что до введения санкций и сокращения импорта, через нефтепровод "Дружба" Россия транспортировала около 60-70 миллионов тонн нефти в год в страны ЕС.

Сейчас же объемы существенно сократились – до 10-15 миллионов тонн в год. Это произошло из-за отказа Польши и Германии от российской нефти, а южная ветка трубопровода работает только для Венгрии, Словакии и Чехии.

В этом году мы ожидаем увидеть дальнейший спад, и не только для Чехии,

– отмечает Лапенко во время разговора с 24 Каналом.

Что известно о санкциях в отношении трубопровода "Дружба" Трубопровод "Дружба" – один из крупнейших и старейших трубопроводов, который поставляет российскую нефть в Европу.

После военной агрессии России, были введены санкции, которые ограничивают поставки российской нефти в вопросах новых контрактов, технологий и оборудования для добычи и транспортировки нефти. Компании, вовлеченные в проекты трубопровода "Дружба" также подпали под санкции, что усложнило их деятельность.

Риски ввиду политических и экономических обстоятельств

Главным риском остается активное использование трубопровода как инструмента геополитического давления со стороны России. Лапенко отмечает, что в связи с заявлениями Венгрии о повреждении нефтяной инфраструктуры в России, которая влияет на поставки, наблюдается очередное "обострение".

Также во внимание стоит брать и санкционное давление, что затрудняет финансовые операции, связанные с оплатой российской нефти, но все же оставляют этот путь доставки в ЕС в качестве исключения.

Я бы оценила вероятность окончательного закрытия этого направления после окончания санкционных исключений в 2025 году как невысокую,

– добавляет она.

ЕС оказывает давление на Венгрию и Словакию, чтобы те диверсифицировали источники поставок. Так, например, Еврокомиссия рекомендовала этим странам перейти на альтернативные маршруты, но Венгрия активно сопротивляется. Санкции на российские банки затрудняют платежи за нефть, что, как мы видим, приводит к временным остановкам поставок.

Важно! "Дружба" остается важным источником доходов Кремля (по оценкам, около 6 миллиардов долларов в год), поэтому не стоит ожидать от Москвы отказа от этого маршрута.

Есть ли альтернативные маршруты

Альтернативы для стран, зависимых от "Дружбы", существуют, однако часть из них требует модернизации, часть – дополнительных инвестиций.

Трубопровод "Адрия" , соединяющий морской терминал в Хорватии с Венгрией и Словакией, имеет мощность до 10 миллионов тонн в год, и даже был модернизирован в 2015 году.

, соединяющий морской терминал в Хорватии с Венгрией и Словакией, имеет мощность до 10 миллионов тонн в год, и даже был модернизирован в 2015 году. Расширенные мощности одного из ответвлений Трансальпийского трубопровода уже используются Чехией для диверсификации поставок.

уже используются Чехией для диверсификации поставок. Также доступными остаются железнодорожные поставки из портов Гданьска и Ростока, которые могут принимать нефть с Ближнего Востока, США или Норвегии.

Конечно, развитие альтернатив снижает стратегическую важность трубопровода. Если Венгрия, Словакия и Чехия полностью перейдут на другие источники, "Дружба" может стать экономически невыгодной для России из-за низких объемов транзита, что приведет к ее постепенному закрытию. Украине также стоит задуматься о дальнейшем использовании этой инфраструктуры, в том числе с задействованием МНТ "Южный" и достройкой соединения с Польшей (проект "Броды – Адамова Застава"),

– объясняет Елена Лапенко.

Может ли в ближайшей перспективе "Дружба" перестать функционировать

ЕС стремится избавиться от любой зависимости от российских ископаемых топлив до 2027 года. К сожалению, представление плана действий для достижения этой цели, анонсированного новым составом Еврокомиссии, было отложено.

Также необходимо понимать, что в условиях санкций поддержка "Дружбы" для России может быть не столько экономически, сколько политически выгодной. То есть, речь о сохранении весомых рычагов влияния на политику Венгрии и Словакии.

Таким образом, в краткосрочной перспективе (2025-2026 годов) трубопровод может продолжать работать для этих двух стран в качестве исключения, но в долгосрочной перспективе (2027-2030 годов) его функционирование станет маловероятным из-за сочетания санкций, альтернативных маршрутов и перехода ЕС на возобновляемые источники энергии,

– резюмирует Лапенко.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.