Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом, что через Каспийский магистральный нефтепровод Россия осуществляла определенные операции с нефтью из Казахстана. Это позволяло стране-агрессору получать существенные прибыли, однако сейчас Москва может останется без этого источника заработка.

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Продавали свою нефть как казахскую

Свитан заметил, что пункт перевалки нефти "Кавказская" нужно было уже давно ликвидировать, ведь там происходит слив железнодорожных цистерн с нефтью. Далее эта нефть разливается по емкостям и закачивалась в основну трубу Каспийского магистрального нефтепровода, по которой шла нефть из Казахстана.

Казахская нефть, по словам военного эксперта, очень чистая и качественная. Также США инвестируют большие средства в добычу нефти в этой стране.

Эта нефть качалась преимущественно через Новороссийск. Украинские силы всегда пытались ликвидировать эту трубу, потому что в нее россияне закачивали свою нефть. Они довозили в цистернах российскую нефть и, как отметил Свитан, сливали ее на пункте перевалки "Кавказская".

В год 6 миллионов российской нефти примешивалось в нефть из Казахстана и продавалось именно как казахская нефть. Это был один из механизмов получения прибыли российской экономики, и поэтому "Кавказскую" нужно было поразить,

– подчеркнул он.

Российская нефть, что закачивалась в казахскую, как предположил полковник ВСУ в запасе, не проходила контроль, и она могла содержать отходы нефтепроизводства.

После удара, который был нанесен по пункт перевалки нефти "Кавказская", она уже не будет работать. Вся нефть, что там были, выгорает, ведь попадание произошло в нефтепровод. Пока не прогорит вся нефть, а этот процесс длится долго,

– отметил Роман Свитан.

Казахстан сейчас, понимая, что он платит за прокачку своей нефти в Новороссийск, российской экономике. Поэтому, по его словам, он начинает прокладывать другую трубу по дну Каспийского моря и полностью отключатся от прокачки по Каспийскому магистральному нефтепроводу.

Поэтому, по мнению военного эксперта, можно ликвидировать Новороссийский нефтяной терминал и всю трубу, чтобы россияне не начали врезаться в нее в других местах и прокачивать.

Напомним, что ночью 19 марта в городе Кропоткин на Кубани прогремели мощные взрывы. Украинские осинтеры сообщили о поражении дронами пункт перевалки нефти "Кавказская". После атаки на предприятии начался огромный пожар, который не могут затушить уже на протяжении 5 суток. Более того, на территории "Кавказской" во время пожара прозвучали новые взрывы, после чего возгорание расширилось на площадь около 4 250 квадратных метров.