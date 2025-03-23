Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан пояснив в розмові з 24 Каналом, що через Каспійський магістральний нафтопровід Росія здійснювала певні операції з нафтою з Казахстану. Це дозволяло країні-агресорці отримувати суттєві прибутки, однак зараз Москва може залишиться без цього джерела заробітку.

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Продавали свою нафту як казахську

Світан зауважив, що пункт перевалки нафти "Кавказька" потрібно було вже давно ліквідувати, адже там відбувається злив залізничних цистерн з нафтою. Далі ця нафта розливається по місткостях і закачувалась в основну трубу Каспійського магістрального нафтопроводу, по якій йшла нафта з Казахстану.

Казахська нафта, за словами військового експерта, дуже чиста та якісна. Також США інвестують великі кошти у видобуток нафти в цій країні.

Ця нафта качалась переважно через Новоросійськ. Українські сили завжди намагалися ліквідувати цю трубу, тому що в неї росіяни закачували свою нафту. Вони довозили в цистернах російську нафту та, як зазначив Світан, зливали її на пункті перевалки "Кавказька".

На рік 6 мільйонів російської нафти домішувалось в нафту з Казахстану і продавалось саме як казахська нафта. Це був один з механізмів отримання прибутку російської економіки, і тому "Кавказьку" потрібно було уразити,

– підкреслив він.

Російська нафта, що закачувалась в казахську, як припустив полковник ЗСУ в запасі, не проходила контроль, і вона могла містити відходи нафтовиробництва.

Після удару, який було завдано по пункт перевалки нафти "Кавказька", вона вже не буде працювати. Вся нафта, що там були, вигорає, адже влучання відбулось у нафтопровід. Поки не прогорить вся нафта, а цей процес триває довго,

– наголосив Роман Світан.

Казахстан зараз, розуміючи, що він платить за прокачку своєї нафти до Новоросійська, російській економіці. Тому, за його словами, він починає прокладати іншу трубу по дні Каспійського моря і повністю відключаться від прокачки по Каспійському магістральному нафтопроводу.

Тому, на думку військового експерта, можна ліквідовувати Новоросійський нафтовий термінал і усю трубу, щоб росіяни не розпочали врізатися в неї в інших місцях і прокачувати.

Нагадаємо, що вночі 19 березня в місті Кропоткін на Кубані пролунали потужні вибухи. Українські осінтери повідомили про ураження дронами пункт перевалки нафти "Кавказька". Після атаки на підприємстві почалася величезна пожежа, яку не можуть затушити вже впродовж 5 діб. Ба більше, на території "Кавказької" під час пожежі прозвучали нові вибухи, після чого займання розширилось на площу близько 4 250 квадратних метрів.