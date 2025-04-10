Будет ли продлен транспортный безвиз между Украиной и ЕС в 2025 году

Транспортный безвиз между Украиной и ЕС будет продлен в 2025. По плану, этот режим продлится до конца года.

Что означает для Украины транспортный безвиз

Транспортный безвиз для Украины продлен уже в четвертый раз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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