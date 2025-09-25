Принесет миллиарды в бюджет: продлили "транспортный безвиз" Украины с ЕС
- "Транспортный безвиз" для грузовых перевозок в ЕС продлен до марта 2027 года, что поможет наладить экспорт в Украину.
- Соглашение позволяет работать без специальных разрешений, что способствует росту автомобильного экспорта и импорта, а также стабильности бюджета.
Безвиз для грузовых перевозок в Европу продлили до 2027 года. Это поможет наладить экспорт в Украину.
Насколько ввели "транспортный безвиз"?
Соглашение о либерализации грузовых перевозок продлили еще на 15 месяцев – минимум до марта 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
По словам Алексея Кулебы, это позволит:
- работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов украинским и европейским перевозчикам;
- сохранить стабильность экспорта, что приносит миллиарды гривен в бюджет Украины;
- гарантировать возможность беспрепятственного импорта критически важных товаров.
За время действия "транспортного безвиза" автомобильный экспорт и импорт вырос на десятки процентов. Это прямой результат того, что наша экономика получила новые возможности, а бизнес – свободу работать со странами ЕС. Удельный же вес торговли между Украиной и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%,
– сообщил министр.
Что известно о "транспортном безвизе" Украины с ЕС?
В последний раз "транспортный безвиз" для Украины Европарламент продолжал в июне до конца 2025 года. Это решение способствует поддержке украинского бизнеса, логистики и экспорта во время войны с Россией, а также подтверждает политическую солидарность с Украиной.
Благодаря "транспортному безвизу" украинский экспорт в ЕС вырос на 42%, а импорт в Украину – на 37%. По словам Шмыгаля, "транспортный безвиз" является частью секторальной интеграции Украины в Европу.