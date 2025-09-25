Принесе мільярди в бюджет: продовжили "транспортний безвіз" України з ЄС
- "Транспортний безвіз" для вантажних перевезень до ЄС продовжено до березня 2027 року, що допоможе налагодити експорт в Україні.
- Угода дозволяє працювати без спеціальних дозволів, що сприяє зростанню автомобільного експорту та імпорту, а також стабільності бюджету.
Безвіз для вантажних перевезень до Європи продовжили до 2027 року. Це допоможе налагодити експорт в Україні.
Наскільки запровадили "транспортний безвіз"?
Угоду про лібералізацію вантажних перевезень продовжили ще на 15 місяців – щонайменше до березня 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
За словами Олексія Кулеби, це дозволить:
- працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів українським та європейським перевізникам;
- зберегти стабільність експорту, що приносить мільярди гривень у бюджет України;
- гарантувати можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів.
За час дії "транспортного безвізу" автомобільний експорт та імпорт зріс на десятки відсотків. Це прямий результат того, що наша економіка отримала нові можливості, а бізнес – свободу працювати з країнами ЄС. Питома ж вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%,
– повідомив міністр.
Що відомо про "транспортний безвіз" України з ЄС?
Востаннє "транспортний безвіз" для України Європарламент продовжував у червні до кінця 2025 року. Це рішення сприяє підтримці українського бізнесу, логістики та експорту під час війни з Росією, а також підтверджує політичну солідарність з Україною.
Завдяки "транспортному безвізу" український експорт до ЄС зріс на 42%, а імпорт до України – на 37%. За словами Шмигаля, "транспортний безвіз" є частиною секторальної інтеграції України до Європи.