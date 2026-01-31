От Bentley до Ferrari: Минэкономики назвало авто, которые подпадают под "налог на роскошь"
- Минэкономики Украины обнародовало список автомобилей, которые подпадают под "налог на роскошь", включая бренды Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW и другие.
- Налог взимается с автомобилей, которым до 5 лет, если их средняя стоимость превышает 375 минимальных зарплат, а размер налога составляет 25 тысяч гривен.
Владельцам некоторых легковых автомобилей в Украине придется заплатить в этом году 25 тысяч гривен за своих железных коней. Министерство экономики обнародовало список машин, которые попали под уплату транспортного налога.
Какие машины попали в список?
"Налог на роскошь" ввели для более 20 марок легковых автомобилей, передает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".
В частности, в списке указаны такие известные бренды:
- Ferrari;
- Bentley;
- Lexus;
- Porsche;
- BMW;
- Land Rover;
- Ламборгини;
- Роллс-Ройс;
- Mercedes;
- Maserati и тому подобное.
В сравнении с 2025 годом, список расширился новыми моделями:
- Volvo XC90 – до года выпуска;
- Tesla Model S Plaid – до года;
- Model X LR – до года;
- Toyota Sequoia и Toyota Tundra – до 2 – 3 лет;
- Tesla Roadster – до 5 лет выпуска.
Кому придется платить налог?
Впрочем платить налог за элитную машину должны не все. Транспортный налог взимается с легковушек, которые одновременно соответствуют двум критериям:
- они выпущены меньше чем 5 лет назад;
- средняя стоимость такого автомобиля на рынке составляет более 375 минимальных зарплат, которая установлена на 1 января (в 2026 году эта сумма составляет 3 242 625 гривен).
Размер "налога на роскошь" составляет 25 тысяч гривен. Его необходимо оплатить как юридическим, так и физическим лицам:
- юридическим – ежеквартально авансовыми взносами до 30 числа месяца, который идет за отчетным кварталом, что отражается в налоговой декларации за год;
- физическим – в течение 60 дней после того, как поступит уведомление об уплате налога.
Важно! В течение 2026 года Минэкономики может дополнить список автомобилей по представлению Налоговой службы.
Как облагаются налогом электрокары в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Украине изменились правила налогообложения электромобилей. Отныне ввоз электрокаров в страну и их поставки на внутреннем рынке осуществляется с начислением НДС. Норма применяется ко всем автомобилям независимо от даты их ввоза или оформления права собственности.
Налог должны платить все импортеры без исключения – как официальные дилеры и компании, так и частные лица. Продажа электромобилей дилерами в Украине также подпадает под НДС, в том числе и в случаях, когда авто было завезено до 1 января 2026 года по льготным условиям.
В то же время для граждан, которые продают собственный электромобиль, правила остаются неизменными. Поскольку физические лица не являются плательщиками НДС, налог при такой продаже не начисляется.