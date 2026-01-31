Укр Рус
31 января, 16:05
3

От Bentley до Ferrari: Минэкономики назвало авто, которые подпадают под "налог на роскошь"

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Минэкономики Украины обнародовало список автомобилей, которые подпадают под "налог на роскошь", включая бренды Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW и другие.
  • Налог взимается с автомобилей, которым до 5 лет, если их средняя стоимость превышает 375 минимальных зарплат, а размер налога составляет 25 тысяч гривен.

Владельцам некоторых легковых автомобилей в Украине придется заплатить в этом году 25 тысяч гривен за своих железных коней. Министерство экономики обнародовало список машин, которые попали под уплату транспортного налога.

Какие машины попали в список?

"Налог на роскошь" ввели для более 20 марок легковых автомобилей, передает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".

В частности, в списке указаны такие известные бренды:

  • Ferrari;
  • Bentley;
  • Lexus;
  • Porsche;
  • BMW;
  • Land Rover;
  • Ламборгини;
  • Роллс-Ройс;
  • Mercedes;
  • Maserati и тому подобное.

В сравнении с 2025 годом, список расширился новыми моделями:

  • Volvo XC90 – до года выпуска;
  • Tesla Model S Plaid – до года;
  • Model X LR – до года;
  • Toyota Sequoia и Toyota Tundra – до 2 – 3 лет;
  • Tesla Roadster – до 5 лет выпуска.

Кому придется платить налог?

Впрочем платить налог за элитную машину должны не все. Транспортный налог взимается с легковушек, которые одновременно соответствуют двум критериям:

  • они выпущены меньше чем 5 лет назад;
  • средняя стоимость такого автомобиля на рынке составляет более 375 минимальных зарплат, которая установлена на 1 января (в 2026 году эта сумма составляет 3 242 625 гривен).

Размер "налога на роскошь" составляет 25 тысяч гривен. Его необходимо оплатить как юридическим, так и физическим лицам:

  • юридическим – ежеквартально авансовыми взносами до 30 числа месяца, который идет за отчетным кварталом, что отражается в налоговой декларации за год;
  • физическим – в течение 60 дней после того, как поступит уведомление об уплате налога.

Важно! В течение 2026 года Минэкономики может дополнить список автомобилей по представлению Налоговой службы.

Как облагаются налогом электрокары в 2026 году?

  • С 1 января 2026 года в Украине изменились правила налогообложения электромобилей. Отныне ввоз электрокаров в страну и их поставки на внутреннем рынке осуществляется с начислением НДС. Норма применяется ко всем автомобилям независимо от даты их ввоза или оформления права собственности.

  • Налог должны платить все импортеры без исключения – как официальные дилеры и компании, так и частные лица. Продажа электромобилей дилерами в Украине также подпадает под НДС, в том числе и в случаях, когда авто было завезено до 1 января 2026 года по льготным условиям.

  • В то же время для граждан, которые продают собственный электромобиль, правила остаются неизменными. Поскольку физические лица не являются плательщиками НДС, налог при такой продаже не начисляется.