От Bentley до Ferrari: Минэкономики назвало авто, которые подпадают под "налог на роскошь"

Владельцам некоторых легковых автомобилей в Украине придется заплатить в этом году 25 тысяч гривен за своих железных коней. Министерство экономики обнародовало список машин, которые попали под уплату транспортного налога.

Какие машины попали в список?

"Налог на роскошь" ввели для более 20 марок легковых автомобилей, передает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".

В частности, в списке указаны такие известные бренды:

Ferrari;

Bentley;

Lexus;

Porsche;

BMW;

Land Rover;

Ламборгини;

Роллс-Ройс;

Mercedes;

Maserati и тому подобное.

В сравнении с 2025 годом, список расширился новыми моделями:

Volvo XC90 – до года выпуска;

Tesla Model S Plaid – до года;

Model X LR – до года;

Toyota Sequoia и Toyota Tundra – до 2 – 3 лет;

Tesla Roadster – до 5 лет выпуска.

Кому придется платить налог?

Впрочем платить налог за элитную машину должны не все. Транспортный налог взимается с легковушек, которые одновременно соответствуют двум критериям:

они выпущены меньше чем 5 лет назад;

средняя стоимость такого автомобиля на рынке составляет более 375 минимальных зарплат, которая установлена на 1 января (в 2026 году эта сумма составляет 3 242 625 гривен).

Размер "налога на роскошь" составляет 25 тысяч гривен. Его необходимо оплатить как юридическим, так и физическим лицам:

юридическим – ежеквартально авансовыми взносами до 30 числа месяца, который идет за отчетным кварталом, что отражается в налоговой декларации за год;

физическим – в течение 60 дней после того, как поступит уведомление об уплате налога.

Важно! В течение 2026 года Минэкономики может дополнить список автомобилей по представлению Налоговой службы.

Как облагаются налогом электрокары в 2026 году?