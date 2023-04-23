Румыния вводит пломбирование транзитных аграрных грузов из Украины

Румыния будет пломбировать транспортные средства, которые транзитом перевозят агропродукцию из Украины. Соответствующее решение начнет действовать уже в понедельник, 24 апреля.

Об этом стало известно во время встречи министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги Петра Деа.

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Румынские таможенники будут пломбировать транспорт из Украины

Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром с 24 апреля будут таможенные органы Румынии.

Перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий,

– отметили в Укртрансбезопасности.

Что этому предшествовало