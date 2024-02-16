ЕС больше не нуждается в транзите российского газа через Украину
Источник:Reuters
В ЕС не видят необходимости продолжать транзит российского газа по территории Украины в Европу. До конца 2024 года контракт о такой транспортировке должен завершиться.
Контракт на транзит газа завершится в этом году
Такие страны как Австрия, Италия и Словакия, которые как раз обслуживаются транзитным маршрутом газа, имеют возможность найти альтернативных поставщиков.
Читайте также Узбекистан против россиян: банки страны прекратят обслуживать подсанкционных лиц
Европа получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину. До войны Россия поставляла в Европу 155 миллиардов кубометров газа в год. По мнению аналитиков, прекращение транзитного соглашения может привести к небольшому росту европейских цен на газ, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы,
– пишут в издании.
Российские активы могут передать для Украины
В 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов. Зато в течение следующих 4 лет общая сумма может составить – 15 – 18 миллиардов долларов.
Для этого нужно пройти следующие этапы:
- нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;
- первый – Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;
- второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.