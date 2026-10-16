Транзит российского зерна: объемы поставок через европейскую страну значительно выросли

Транзит зерна из России через Латвию вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И это только за 9 месяцев 2026 года.

Что известно о транзите российского зерна

Об увеличении транзита свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID), о чем пишет Delfi.

За девять месяцев этого года транзитом из России через Латвию было вывезено 689 995 тонн зерновых.

Однако за девять месяцев прошлого года этот показатель составлял 303 306 тонн.

В то же время объем зерновых, перевозимых транзитом из Беларуси, вырос в несколько раз. За девять месяцев этого года транзитом через Латвию было перевезено 131 417 тонн зерновых, тогда как за аналогичный период прошлого года – 60,8 тыс. тонн.

С 1 по 6 октября транзитом из России через Латвию вывезли еще 52 365 тонн зерновых, а из Беларуси – 14 640 тонн. В VID сообщили, что за 12 месяцев 2025 года транзитом из России было перевезено почти 652 тысячи тонн зерна, а в этом году – до 6 октября – 742 тысячи тонн.

В частности, законодательство Европейского Союза (ЕС) и Латвии не предусматривает запрета на транзит зерновых продуктов. В то же время ввоз этих товаров в страну для выпуска в свободный оборот запрещен, а таможня осуществляет строгий контроль.

Обратите внимание! Законодательство ЕС запрещает ввоз любых товаров, происходящих с территорий Украины, не контролируемых украинским правительством.

К незаконно аннексированным Россией территориям относятся Крымский полуостров, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области. Ограничения распространяются на все процедуры ввоза, а также на транзит.

Чтобы убедиться, что товары не были произведены на оккупированных территориях Украины, таможня тщательно проверяет документы и на основании результатов анализа рисков запрашивает у предпринимателей дополнительную информацию.

В частности, Таможенное управление VID направило письма предпринимателям, участвующим в транзите зерновых продуктов, с просьбой предоставить информацию о внутренних мерах контроля, которые они принимают для обеспечения соблюдения санкций.

Напомним, что Литва предлагает запретить транзит российского зерна. Кроме того, страна призывает ввести санкции в отношении отдельных российских олигархов аграрного сектора, поддерживающих войну против Украины.