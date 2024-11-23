Стаж, годы и зарплата: от чего зависит пенсия в Украине

Украинцы имеют право на назначение пенсии по возрасту в зависимости от приобретенного страхового стажа. При этом их возраст должен составлять 60, 63 или 65 лет.

Когда украинцы могут выйти на пенсию по возрасту

Страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, в Украине ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Поэтому в 2028 году выход на пенсию станет возможным после 35 лет стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Зависит размер пенсионных выплат от таких факторов:

продолжительность страхового стажа,

отношение заработной платы в каждом месяце страхового стажа, что учитывается для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев,

Кстати, минимальный социальный взнос в Украине составляет 22% от минимальной заработной платы.

средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.

Напоминаем! В 2024 году на пенсию по возрасту могут рассчитывать такие граждане: украинцы, которым исполнилось 60 лет (при наличии не менее 31 года страхового стажа), 63-летние лица, которые имеют не менее 21 года страхового стажа, и люди, которые имеют 65 лет (при наличии от 15 до 21 года страхового стажа)

Как самостоятельно определить свой размер пенсии

Для этого вычисления есть специальная формула, а именно: П = Зп ⋅ Кс, где показатели означают:

П – размер пенсии, в гривнах,

– размер пенсии, в гривнах, Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица,

– заработная плата (доход) застрахованного лица, Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

В то же время для того, чтобы узнать свой стаж стоит зарегистрироваться на официальном сайте Пенсионного фонда, или посетить отделение лично.