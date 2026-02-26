Укр Рус
26 февраля, 10:15
3
Обновлено - 11:00, 26 февраля

Три региона под ударом: россияне ударили по газу и электроподстанциям

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Россияне атаковали газовую инфраструктуру на Полтавщине и электроподстанции в Киевской и Днепропетровской областях.
  • Во время атаки выпустили 470 беспилотников и ракет, большинство из которых удалось сбить, но зафиксированы разрушения в 8 областях и десятки раненых.

Россияне в ночь на четверг, 26 февраля, снова нанесли атаки по энергетике Украины. Ударили по газовой инфраструктуре Полтавщины и электроподстанциях еще в двух регионах.

Какие последствия российских атак?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.

По его словам, враг целился по подстанциям в Киевской и Днепропетровской области.

Также спасатели работали над ликвидацией последствий вражеских ударов еще в ряде регионов:

  • в Черниговской области;
  • на Харьковщине;
  • на Кировоградщине;
  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • в Запорожье
  • и в Киеве.

Глава государства добавил, что во время ночной атаки враг выпустил по Украине в общей сложности 470 беспилотников и ракет:

  • 420 дронов, большинство из которых были "Шахедами";
  • 39 ракет различных типов;
  • из них 11 ракет оказались баллистическими.

Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно, 
– подчеркнул Зеленский.

Важно! Во время атаки 26 февраля зафиксировали разрушения в 8 областях Украины. Десятки людей получили ранения различной степени, среди них есть дети.

Что еще известно о разрушениях?

Кроме того, ДТЭК сначала сообщила, что во время сегодняшнего обстрела серьезно пострадала электрическая подстанция в Одесской области. В компании добавили, что разрушениям подверглась уже 34-я большая подстанция области.

Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние, 
– добавили в ДТЭК.

Однако впоследствии компания удалила свой пост в соцсетях с сообщением об атаке на подстанцию, поэтому пока информация официально не подтверждена.

Какие последствия предыдущих атак России?

  • Накануне в Нафтогазе сообщили что, россияне в течение двух дней постоянно атакуют объекты хранения газа и производственные мощности компании. Атаки врага направлены на газовую инфраструктуру Харьковской и Черниговской облстей.

  • Всего за два дня Россия применила по этим двум регионам около 60 ударных дронов. По словам председателя правления Нафтогаза Сергея Корецкого, попадания были, поскольку есть разрушения.

  • 24 февраля россияне тоже били по газодобывающей инфраструктуру Нафтогаза, опять же на Харьковщине. Применяли преимущественно дроны. В компании рассказали, что с начала года это была уже 26-я атака на объекты группы.

  • Всего в 2025 году Нафтогаз зафиксировал 229 атак на свои объекты – больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.