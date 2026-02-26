Три региона под ударом: россияне ударили по газу и электроподстанциям
- Россияне атаковали газовую инфраструктуру на Полтавщине и электроподстанции в Киевской и Днепропетровской областях.
- Во время атаки выпустили 470 беспилотников и ракет, большинство из которых удалось сбить, но зафиксированы разрушения в 8 областях и десятки раненых.
Россияне в ночь на четверг, 26 февраля, снова нанесли атаки по энергетике Украины. Ударили по газовой инфраструктуре Полтавщины и электроподстанциях еще в двух регионах.
Какие последствия российских атак?
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.
Смотрите также Около 20 поврежденных домов: Винницкая область подверглась массированной атаке
По его словам, враг целился по подстанциям в Киевской и Днепропетровской области.
Также спасатели работали над ликвидацией последствий вражеских ударов еще в ряде регионов:
- в Черниговской области;
- на Харьковщине;
- на Кировоградщине;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- в Запорожье
- и в Киеве.
Глава государства добавил, что во время ночной атаки враг выпустил по Украине в общей сложности 470 беспилотников и ракет:
- 420 дронов, большинство из которых были "Шахедами";
- 39 ракет различных типов;
- из них 11 ракет оказались баллистическими.
Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно,
– подчеркнул Зеленский.
Важно! Во время атаки 26 февраля зафиксировали разрушения в 8 областях Украины. Десятки людей получили ранения различной степени, среди них есть дети.
Что еще известно о разрушениях?
Кроме того, ДТЭК сначала сообщила, что во время сегодняшнего обстрела серьезно пострадала электрическая подстанция в Одесской области. В компании добавили, что разрушениям подверглась уже 34-я большая подстанция области.
Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,
– добавили в ДТЭК.
Однако впоследствии компания удалила свой пост в соцсетях с сообщением об атаке на подстанцию, поэтому пока информация официально не подтверждена.
Какие последствия предыдущих атак России?
Накануне в Нафтогазе сообщили что, россияне в течение двух дней постоянно атакуют объекты хранения газа и производственные мощности компании. Атаки врага направлены на газовую инфраструктуру Харьковской и Черниговской облстей.
Всего за два дня Россия применила по этим двум регионам около 60 ударных дронов. По словам председателя правления Нафтогаза Сергея Корецкого, попадания были, поскольку есть разрушения.
24 февраля россияне тоже били по газодобывающей инфраструктуру Нафтогаза, опять же на Харьковщине. Применяли преимущественно дроны. В компании рассказали, что с начала года это была уже 26-я атака на объекты группы.
Всего в 2025 году Нафтогаз зафиксировал 229 атак на свои объекты – больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.