Три региона под ударом: россияне ударили по газу и электроподстанциям

Россияне в ночь на четверг, 26 февраля, снова нанесли атаки по энергетике Украины. Ударили по газовой инфраструктуре Полтавщины и электроподстанциях еще в двух регионах.

Какие последствия российских атак?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.

По его словам, враг целился по подстанциям в Киевской и Днепропетровской области.

Также спасатели работали над ликвидацией последствий вражеских ударов еще в ряде регионов:

в Черниговской области;

на Харьковщине;

на Кировоградщине;

Винницкой области;

Киевской области;

в Запорожье

и в Киеве.

Глава государства добавил, что во время ночной атаки враг выпустил по Украине в общей сложности 470 беспилотников и ракет:

420 дронов, большинство из которых были "Шахедами";

39 ракет различных типов;

из них 11 ракет оказались баллистическими.

Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! Во время атаки 26 февраля зафиксировали разрушения в 8 областях Украины. Десятки людей получили ранения различной степени, среди них есть дети.

Что еще известно о разрушениях?

Кроме того, ДТЭК сначала сообщила, что во время сегодняшнего обстрела серьезно пострадала электрическая подстанция в Одесской области. В компании добавили, что разрушениям подверглась уже 34-я большая подстанция области.

Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,

– добавили в ДТЭК.

Однако впоследствии компания удалила свой пост в соцсетях с сообщением об атаке на подстанцию, поэтому пока информация официально не подтверждена.

Какие последствия предыдущих атак России?