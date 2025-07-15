Консенсус отсутствует: три страны ЕС выступают против уменьшения потолка цен на российскую нефть

По состоянию на сейчас Евросоюз не имеет консенсуса по уменьшению цен на российскую нефть. Это является важной частью 18-ого пакета санкций.

Какие разногласия есть в Евросоюзе по санкциям против России?

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Министр пообщался с журналистами по прибытии на заседание Совета иностранных дел в Брюсселе. Он сказал, что не уверен, удастся ли сегодня достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций, "но если не сегодня, то надеюсь, что завтра".

Он отметил, что важно "использовать импульс, созданный также новыми заявлениями Трампа". Расмуссен считает, что удастся усилить давление на Россию через санкции.

Я уже давно выступаю за более трансатлантический подход. Мы должны сильнее бить по российской экономике, поэтому одним из ключевых элементов пакета санкций является снижение разницы цен на нефть,

– заявил МИД Дании.

Он добавил, что пока нет консенсуса, поскольку три страны выступают против. Однако министр остается оптимистичным.

Будет ли это во время встречи сегодня, или позже сегодня или завтра – я не могу предсказать наверняка, но я очень-очень оптимистичен и считаю, что сейчас пришло время действительно заставить Путина сесть за стол переговоров,

– сказал Ларс Лёкке Расмуссен.

Заметьте! Относительно соглашения между США и НАТО – он подтвердил, что Дания готова принять в нем участие, но "нужны другие партнеры".