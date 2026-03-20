Три тысячи Зеленского или 15 месяцев кэшбэка на топливо: сколько средств получит бюджет Украины

В четверг, 19 марта, на Минфине опубликовали масштабный законопроект, к которому украинцы имеют неоднозначное отношение. В документе содержатся ключевые обязательства страны, которые следует выполнить для получения помощи от МВФ.

Что будет с налогами в Украине?

Все они принесут бюджету дополнительные 60 миллиардов гривен, о чем пишет Экономическая правда.

Читайте также "Мы были на пороге больших проблем": кто заставил МВФ пойти на первый транш займа

Среди изменения в частности отмечают:

отмену налоговых льгот на посылки;

налогообложение доходов с цифровых платформ;

введение для четверти миллиона ФЛП НДС.

Как отмечает ЭП, за эти средства можно целых три раза профинансировать выплату зимней "еПоддержки" – в этом году она обошлась бюджету в около 17,8 миллиарда гривен.

Также этих средств хватило бы на финансирование кэшбэка за топливо на цели следующие 15 месяцев. Минфин подсчитал, ежемесячно этот кэшбек будет стоить примерно 4 миллиарда гривен.

Важно! Однако следует отметить, что все эти нововведения позволят Украине продолжить сотрудничество с МВФ и получать необходимое финансирование от международных партнеров.

Оно обеспечивает половину государственных расходов. В том числе и оборонных, которые так важны Украине.

Финансирование, которое правительство продолжает тратить на выплату кэшбеков, за которые приходится расплачиваться украинским гражданам и бизнесу повышенными налогами,

– говорится в материале.

Сейчас Украина получила только первый транш помощи – это 1,5 миллиарда долларов с 8,1 миллиарда. Об этом 3 марта сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Они будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения Киев привлек в госбюджет 14,9 миллиардов долларов финансовой поддержки от МВФ.

Что еще следует знать украинцам?