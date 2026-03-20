Три тысячи Зеленского или 15 месяцев кэшбэка на топливо: сколько средств получит бюджет Украины
- Украина планирует отменить налоговые льготы на посылки, обложить налогом доходы с цифровых платформ и ввести НДС для четверти миллиона ФЛП, что должно принести бюджету дополнительные 60 миллиардов гривен.
- Эти нововведения позволят Украине продолжить сотрудничество с МВФ и получать финансирование, которое обеспечивает половину государственных расходов, включая оборонные.
В четверг, 19 марта, на Минфине опубликовали масштабный законопроект, к которому украинцы имеют неоднозначное отношение. В документе содержатся ключевые обязательства страны, которые следует выполнить для получения помощи от МВФ.
Что будет с налогами в Украине?
Все они принесут бюджету дополнительные 60 миллиардов гривен, о чем пишет Экономическая правда.
Среди изменения в частности отмечают:
- отмену налоговых льгот на посылки;
- налогообложение доходов с цифровых платформ;
- введение для четверти миллиона ФЛП НДС.
Как отмечает ЭП, за эти средства можно целых три раза профинансировать выплату зимней "еПоддержки" – в этом году она обошлась бюджету в около 17,8 миллиарда гривен.
Также этих средств хватило бы на финансирование кэшбэка за топливо на цели следующие 15 месяцев. Минфин подсчитал, ежемесячно этот кэшбек будет стоить примерно 4 миллиарда гривен.
Важно! Однако следует отметить, что все эти нововведения позволят Украине продолжить сотрудничество с МВФ и получать необходимое финансирование от международных партнеров.
Оно обеспечивает половину государственных расходов. В том числе и оборонных, которые так важны Украине.
Финансирование, которое правительство продолжает тратить на выплату кэшбеков, за которые приходится расплачиваться украинским гражданам и бизнесу повышенными налогами,
– говорится в материале.
Сейчас Украина получила только первый транш помощи – это 1,5 миллиарда долларов с 8,1 миллиарда. Об этом 3 марта сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Они будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения Киев привлек в госбюджет 14,9 миллиардов долларов финансовой поддержки от МВФ.
Что еще следует знать украинцам?
- Эксперты отмечаются, что в этом году Украина не будет иметь проблем с получением помощи от МВФ. Они отмечают, что фонд получит денег больше, чем предоставит Украине. Кроме того, Совет МВФ утвердил уже новую программу.
- В то же время без принятия ряда законов, Международный валютный фонд не предоставит денежную помощь. Дедлайн, до которого должны обновить законодательство, это конец марта 2026 года.