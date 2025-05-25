Термин "тринадцатая пенсия" является неофициальным. Также его можно толковать как недополученную.

Кто может получить тринадцатую пенсию в Украине

Речь идет о деньгах, что не выплатили пенсионеру в связи с его смертью, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Деньги выплачиваются по месяц смерти включительно. Средства предусмотрены для членов семьи умершего лица, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти, в частности нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении.

Что делать, если пенсия стала частью наследства? Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения к документу, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельства о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство.

Обратите внимание! Подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно как непосредственно в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины.

Как в этом случае выплачивается пенсия

Недополученная пенсия выплачивается Пенсионным фондом путем зачисления средств на текущий банковский счет заявителя. Если же у человека отсутствует банковский счет, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка".

Важно! Днем обращения считается день принятия ПФУ заявления со всеми необходимыми документами, а в случае подачи заявления онлайн – дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.