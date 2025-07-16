Тринадцатая пенсия: кто сможет получить выплату в августе
- Тринадцатая пенсия выплачивается членам семьи умершего пенсионера, которые проживали с ним на день смерти.
- Заявление на получение недополученной пенсии можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда или вебпортал.
- Выплата осуществляется на банковский счет заявителя или через систему "Быстрая копейка" в Ощадбанке с паспортом и кодом.
- Если пенсия входит в наследство, прилагается свидетельство о праве на наследство, кроме пенсий, назначенных по ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц".
Термин тринадцатая пенсия в Украине официальным не считается. Так обычно называют недополученную пенсию в связи со смертью пенсионера.
Кто может получить тринадцатую пенсию?
Она выплачивается по месяц смерти включительно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Сумма пенсии предоставляется членам семьи пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти. В том числе и нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении.
Подать заявление на недополученную пенсию можно в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Перечень документов, которые лицо должно предоставить, является следующим:
- заявление;
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- реквизиты банковского счета;
- паспорт;
- другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.
Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении,
– отметили в ПФУ.
Как выплачивается тринадцатая пенсия?
Недополученная пенсия выплачивается ПФУ зачислением средств на текущий банковский счет заявителя. Если у получателя такой отсутствует, то деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка". Для этого в любом отделении Ощадбанка следует предоставить паспорт и идентификационный код.
Следует также подчеркнуть: если тринадцатая пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не входят в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения также прилагается свидетельство о праве на наследство.
Заметьте! Днем обращения за выплатой считается день принятия ПФУ заявления со всеми необходимыми документами или дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.