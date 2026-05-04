ПФУ долго не принимает сканкопии трудовой книжки – стоит ли волноваться

Уже в июне 2026 года в Украине состоится полный переход на электронный учет трудовой деятельности, поэтому гражданам нужно оцифровать трудовые книжки. Часть украинцев сделала это заблаговременно, самостоятельно загрузив сканкопии через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда.

Что делать, если ПФУ не обрабатывает заявку?

Однако статус их заявлений до сих пор остается "В работе". Стоит ли из-за этого волноваться – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Каждый четвертый пенсионер выживает на 3,5 тысячи гривен – где в Украине самые высокие пенсии

Прежде всего стоит отметить, что постановление ПФУ № 8-3 от 2022 года определяет, какие обращения обрабатывают в первую очередь. В частности, речь идет о сведениях о трудовой деятельности:

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось два и менее лет;

а также за период до 1 июля 2000 года.

Относительно других случаев конкретных сроков не предусмотрено.

К слову, в ситуации также разбирались эксперты платформы kadroland. По сообщениям их пользователей, сейчас на обработке находятся даже обращения за декабрь 2025 года.

Поэтому гражданам советуют не выполнять никаких дополнительных действий, если в личном кабинете отображает статус "В работе".

В то же время повторно отправлять сканкопии трудовой книжки стоит только в ситуации, когда он изменился на "Отклонено".

Обратите внимание! Штрафов для украинцев не предусмотрено, даже если документы поданы после 10 июня 2026 года или в случае задержки обработки. Трудовой стаж не "сгорит", сканкопии можно загрузить и позже, а сам дедлайн еще могут перенести.

Как оцифровать трудовую книжку самостоятельно?

Прежде всего необходимо авторизоваться на веб-портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись, а подготовленные сканкопии оригиналов документов должны соответствовать следующим требованиям:

цветное изображение в формате JPG или PDF;

размер каждого файла – не более 1 МБ.

Как оцифровать трудовую книжку: смотрите видеоинструкцию

В разделе "Коммуникации с ПФУ", выберите вкладку "Сведения о трудовых отношениях". Проверьте автоматически заполненные данные о себе и дайте согласие на их обработку. После прикрепите сканкопии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке. Нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат обработки своей заявки можно также узнать на веб-портале. Для этого в разделе "Мои обращения" введите необходимые параметры и нажмите "Поиск".