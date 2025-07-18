Трудовая жизнь в ЕС: в каких странах люди работают больше всего лет

Существует понятие продолжительность трудовой жизни – период в течение которого человек, как ожидается, будет трудоустроен. Самая длинная ее продолжительность в Нидерландах, Швеции и Дании.

Какова продолжительность трудовой жизни в ЕС?

В среднем для Евросоюза прогнозируемая продолжительность экономически активной жизни лиц в возрасте от 15 лет составила 37,2 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Однако цифры в разных государствах могут отличаться. Как уже отмечалось выше, самая длинная трудовая жизнь эксперты прогнозируют для жителей Нидерландов, Швеции и Дании – 43,8, 43, 42,5 года стажа.

Почти столько же работают в таких странах:

Эстонии – 41,4 года;

Ирландии – 40,4 года;

Германии – 40 лет.

Вместе с тем наименьшую продолжительность трудовой жизни прогнозируют для жителей таких государств:

Румынии – 32,7 лет; Италии – 32,8 года; Хорватии, Греции и Болгарии – по 34,8.

Для мужчин продолжительность трудовой жизни в ЕС в среднем составляет 39,2 года. Самые высокие показатели – в Нидерландах (45,7 года), Дании (44,2 года) и Швеции (40,0 лет). Самые низкие же показатели зафиксированы в Румынии (35,9 года), Хорватии и Болгарии (по 36,0 лет).

Относительно женщин, средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС составила 35,0 лет,

– отметили в тексте.

Дольше всего женщины работают в таких странах Европейского Союза: Эстонии (42,2 года), Швеции (42,0 года) и Нидерландах (41,8 года). Самая короткая продолжительность трудовой жизни женщин – в Италии (28,2 года), Румынии (29,2 года) и Греции (31,1 года).

Обратите внимание! За последние 10 лет ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС выросла на 2,4 года – с 34,8 до 37,2 года.