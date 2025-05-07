Как можно подтвердить трудовой стаж до 2004 года

Стаж приобретенный до 1 января 2004 года можно подтвердить, благодаря трудовой книжке. Однако если этот документ утрачен, есть и другие методы.

Чем подтверждается стаж

Стаж может подтверждаться, благодаря документам, удостоверяющим указанный период работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К таким документам можно отнести:

выписки из приказов;

справки о зарплате;

данные из реестра застрахованных лиц;

трудовой договор.

При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийным бедствием или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы, который дает право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе,

– отмечает ПФУ.

Если в трудовой книжке есть ошибка, заверение данных может также происходить с помощью показаний двух свидетелей.

Обратите внимание! В случае, когда стаж был приобретен на оккупированных сейчас территориях и в трудовой обнаружена ошибка, проверку проводит специальная комиссия.