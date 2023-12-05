Недостаточное количество стажа: кто не сможет выйти на пенсию в 2024 году

На время выхода на пенсию влияет количество приобретенного особой стажа. Чем раньше украинец хочет выйти на пенсию, тем больше должен быть этот срок.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет стажа. В 2024 году этот показатель вырастет и составит 31 год.

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Согласно обновленной политике ПФУ, в другие годы для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь такой стаж:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

При выходе на пенсию в 63 года требования уменьшаются. В 2023 году пенсионер обязан иметь от 20 до 30 лет стажа. Со временем этот показатель будет расти:

в 2024 году нужно приобрести от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Если пенсионер хочет выйти на пенсию в 65 лет, ему нужно иметь хотя бы 15 лет стажа. Пока это значение изменяться не будет.