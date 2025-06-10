Важно знать: как отличается трудовой стаж от страхового
- Трудовой стаж, приобретенный до 2004 года, приравнивается к страховому стажу.
- Страховой стаж считается с января 2004 года и включает периоды, когда за лицо уплачивались ежемесячные страховые взносы.
Многие до сих пор путают понятия страхового и трудового стажа. Хотя они кажутся похожими, между ними все же нужно знать разницу.
Чем отличаются трудовой стаж от страхового
Трудовой стаж, приобретенный до 2004 года приравнивается к страховому, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Какие именно периоды входят в трудовой стаж:
- обучение на дневной форме;
- военная служба;
- предпринимательство;
- период, когда лицо получало пособие по безработице и так далее.
Обратите внимание! Чтобы подтвердить этот стаж, нужно иметь соответствующие документы.
Почему не засчитывается трудовой стаж
Такой стаж может быть не засчитано. Так происходит, если в трудовой книжке есть определенные неточности.
Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае, стаж до 2004 года можно подтвердить даже показаниями свидетелей. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые имели бы документы о своей работе в то же время вместе с вами.
Страховой стаж засчитывают с января 2004 года. В этот период входит время, когда лицо подлежало общеобязательному пенсионному страхованию. То есть, за него уплачивались ежемесячные страховые взносы.
Заметьте! Речь идет об уплате ЕСВ, которую осуществляет работодатель за своего работника.