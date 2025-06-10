Важно знать: как отличается трудовой стаж от страхового

Многие до сих пор путают понятия страхового и трудового стажа. Хотя они кажутся похожими, между ними все же нужно знать разницу.

Чем отличаются трудовой стаж от страхового

Трудовой стаж, приобретенный до 2004 года приравнивается к страховому, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Какие именно периоды входят в трудовой стаж:

обучение на дневной форме;

военная служба;

предпринимательство;

период, когда лицо получало пособие по безработице и так далее.

Обратите внимание! Чтобы подтвердить этот стаж, нужно иметь соответствующие документы.

Почему не засчитывается трудовой стаж

Такой стаж может быть не засчитано. Так происходит, если в трудовой книжке есть определенные неточности.

Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае, стаж до 2004 года можно подтвердить даже показаниями свидетелей. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые имели бы документы о своей работе в то же время вместе с вами.

Страховой стаж засчитывают с января 2004 года. В этот период входит время, когда лицо подлежало общеобязательному пенсионному страхованию. То есть, за него уплачивались ежемесячные страховые взносы.

Заметьте! Речь идет об уплате ЕСВ, которую осуществляет работодатель за своего работника.