Трудовые мигранты – не приоритет: как Украина планирует найти 4,5 миллиона работников

В Украине все большее распространение получает тема трудовых мигрантов. В то же время министр экономики уверяет, что сейчас вариант привлечения иностранцев не рассматривают, а приоритетом являются "украинцы в Украине".

Что известно о приоритетах на украинском рынке труда?

О том, где будут брать 4,5 миллиона работников, рассказал министр экономики в интервью где будут брать 4 5 миллиона работников РБК-Украина.

Алексей Соболев отметил, что привлечение мигрантов – не является актуальным вопросом для Украины. По крайней мере на сегодня. Приоритет правительства – возвращение граждан, которые выехали за границу.

Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% в Украине в экономике нужны на следующие 10 лет 4,5 миллиона человек,

– пояснил министр.

В частности он акцентировал, что из 30 миллионов украинцев, проживающих на подконтрольной территории:

10,5 миллиона – работают официально;

2,6 миллиона – имеют теневую занятость.

Так, из тех людей, проживающих в Украине можно привлечь не менее 2 миллионов.

Это и молодежь, и люди старшего возраста – 50+. Частично мы говорили в контексте бронирования о людях в розыске и СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории – первая наша цель,

– акцентировал Соболев.

Следующий шаг – вернуть украинцев из-за границы. По словам министра, сейчас там более 6 миллионов наших граждан. Чтобы они вернулись нужно обеспечить деньги на переезд, жилье, школы, больницы. Поэтому, сейчас Минсоцполитики открывает украинские хабы, которые должны поддерживать коммуникацию и работать с партнерами над программами возвращения украинцев. Ведь, как отметил Соболев, "нам нужны украинцы в Украине".

Что известно о привлечении трудовых мигрантов?

Ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов на CEO Club рассказал, что Украина должна пересмотреть перечень стран, граждане которых считаются "миграционно рисковыми". Причина этого – кадровый дефицит в Украине.

Из-за войны, мобилизацию, внешнюю миграцию, демографические изменения в Украине количество вакансий превышает количество людей, готовых устроиться на работу. Однако как рассказала для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко, дефицит рабочих может зависеть от сферы бизнеса.

Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда,

– объяснила эксперт.

На фоне этого в Украине активно ищут решения для привлечения рабочих. Например, Юлия Свириденко анонсировала программу "Опыт имеет значение" для людей 50+. Цель инициативы – способствовать обучению и привлечению к работе людей в возрасте старше 50 лет. Предполагается, что результаты от проекта должны помочь экономике государства в условиях войны.

В частности еще большее распространение набрала тема трудовых мигрантов. Как пояснил для 24 Канала председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, Украина не впервые выдает разрешения на трудоустройство мигрантам.

Заметьте! По словам эксперта, 75% украинского бизнеса не имеет возможности закрыть все вакансии из-за дефицита работников.

Мы оказались на стыке трех проблем. Понятно, что война и мобилизация сокращают количество рабочих рук на рынке труда. Далее, у нас массовая миграция людей. Речь идет о миллионах людей, которые выехали за границу или перемещены здесь, внутри нашей страны. Только за прошлый год, по данным Национального Банка, из Украины выехали около 500 000 человек. Еще мы оказались в демографическом кризисе, когда на 10 женщин рождается только 7 – 8 детей. Поэтому война и демографический кризис приводит к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается,

– акцентировал Воскобойник.

Он добавил, что для Европы уже привычно принимать на работу украинцев. В частности, в Германии работает 1 200 000 украинцев, в Польше – 920 000, в Чехии – 360 000. Поэтому, удивляться, что граждане других стран приедут работать в Украину – не стоит. Особенно, когда имеем сложную ситуацию из-за военных вызовов.

Что еще нужно знать об украинском рынке труда?

Отмечается, что среди украинцев в возрасте старше 50 лет, есть немало людей, которые готовы полноценно работать. Правда, проблема в том, насколько работодатели готовы привлекать кадров с разным возрастом. И как объясняют эксперты, хотя тема эйджизма не исчезла, некоторые предприниматели все же не против взять на работу украинцев 50 – 60+ лет.

В то же время для многих работодателей существует проблема "цифрового разрыва". Это больше стереотипное представление, чем реальное положение. Якобы старшие украинцы имеют меньшую адаптивность к цифровым технологиям.

В частности известно, что сейчас наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих: швей, электромонтеров по ремонту электрооборудования, слесарей-сантехников, слесарей-электриков, монтеров пути, сварщиков, электрогазосварщиков и автослесарей.