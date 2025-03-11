Проблема на несколько поколений: от безысходности Путин использует эмигрантов из беднейших стран

Из-за нехватки рабочих рук Россия начала массово завозить мигрантов из одной из беднейших стран мира – Мьянмы. Причин для таких решений очень много и не все они связаны с войной.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что в России есть большая демографическая проблема. Решить ее не так просто.

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"Демографическая проблема надолго. Она растянется на несколько поколений, потому что с 70-х годов прошлого века сокращается население в русскоязычных регионах России", – сказал Игорь Липсиц.

Во времена Советского Союза существовали республики Центральной Азии, которые немного перекрывали эту проблему. Но сейчас они стали отдельными государствами. К демографии добавилась гибель большого количества людей на войне.

Также эмиграция людей, которые не желают умирать на фронте. Поэтому получилось так, что за последние годы Россия потеряла около двух миллионов трудоспособных людей. Это серьезный удар по экономике,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Как следствие, возник дефицит на рынке труда, людей не хватает. В России чрезвычайно низкий уровень безработицы – 2 – 3%. Хотя раньше считалось, что нормальный показатель – около 5%. Это означает, что на предприятие невозможно найти работника.

Именно поэтому нужно ввозить людей – трудовых мигрантов. Но из бедных стран приезжают в основном неквалифицированные кадры, а именно в профессионалах сейчас самый большой дефицит. Поэтому работать у станков, руководить строительством, добывать природные ресурсы – некому.