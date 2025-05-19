Эрдоган заявил об открытии месторождения с 75 миллиардами кубических метров газа

В Турции на новом газовом месторождении обнаружили 75 миллиардов кубических метров нового природного газа. Этого объема хватит, чтобы удовлетворить потребности турецких домохозяйств примерно на 3,5 года.

Эрдоган заявил об открытии одного из крупнейших газовых месторождений

Так бурение на скважине Göktepe-3 с помощью бурового судна 7-го поколения "Абдулхамид Хан" началось еще 27 марта, пишет 24 Канал со ссылкой на турецкое издание TRT.

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Это бурение завершилось вчера. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В результате 49-дневного бурения, логов и испытаний на глубине 2154 метра в воде и 3500 метров под землей мы получили хорошие новости из скважины Göktepe-3. Благодаря тщательно проведенным работам, слава Богу, мы обнаружили новое месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубометров,

– сказал Эрдоган.

Обратите внимание! Экономическая стоимость открытого нами газа составляет 30 миллиардов долларов.