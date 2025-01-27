Сможет ли Россия зарабатывать на продаже газа через "Турецкий поток"

Несмотря на остановку транзита через Украину, Россия продолжает поставлять газ в Европу через газопровод "Турецкий поток". Через него газ получают Венгрия, Сербия и некоторые другие европейские страны.

Может ли Россия зарабатывать через "Турецкий поток"

"Турецкий поток" находится под санкциями, но ограничения касаются только строительства трубопровода, рассказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью 24 Каналу.

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По словам эксперта, газопровод имеет несколько веток:

одна поставляет газ в Турцию, которая активно покупает российский газ;

другая – в Европу через "Турецкий поток-2";

есть еще "Голубой поток", который также соединяет Россию и Турцию.

Через "Турецкий поток-2" газ получают Венгрия, Сербия и некоторые другие европейские страны. Однако пропускная способность этой ветки ограничена – только 15,8 миллиарда кубометров в год, что не позволяет существенно увеличить объемы транзита в Европу.

Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Конечно, что Россия будет зарабатывать на продаже газа и будет пытаться сохранить свое присутствие, ведь это единственный маршрут, который остался в России для экспорта в Европу, но он довольно ограничен.

Новые санкции в отношении газа

Сейчас обсуждается 16-й пакет санкций Евросоюза против России, в котором, вероятно, будут предусмотрены новые ограничения по газу. Также идут дискуссии о запрете импорта сжиженного природного газа из России в Европу.

Сергей Макогон говорит, что есть две причины такого шага:

во-первых, рост объемов экспорта российского СПГ в Европу;

во-вторых, оппозиция к этому со стороны десяти стран, преимущественно из Балтии и Северной Европы, которые выступают за полный запрет импорта СПГ.

Заметьте! Поскольку Польша сейчас председательствует в Евросоюзе, есть высокая вероятность принятия санкций против российского газа, особенно СПГ. В то же время Венгрия занимает агрессивную позицию, ведь практически 100% ее газа поставляется через "Турецкий поток".