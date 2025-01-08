Тысяча Зеленского: на что можно потратить выплату в январе 2025 года

Украинцы все еще могут подать заявление на тысячу Зеленского в рамках Зимней еПоддержки. Так люди, находящиеся на территории страны, могут получить денежную поддержку от государства.

Кто не сможет получить тысячу Зеленского

Это касается как детей, так и взрослых, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

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Однако те лица, что не находятся в Украине, не смогут получить помощь от государства.

Кроме того, для получения денежной выплаты, человеку нужно:

установить приложение Дія;

открыть карточку "Национального кэшбека".

При других условиях украинец не сможет получить средства.

Открыть карту можно в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ и т.д.).

Обратите внимание! Законные опекуны несовершеннолетних детей, украинцы без РНОКПП по религиозным причинам, люди в возрасте от 65 лет, у которых нет приложения Дія, могут обратиться за выплатой в один из перечисленных банков-партнеров программы.

Как получить тысячу Зеленского через Укрпочту

В то же время деньги можно получить на Укрпочте. Списки таких получателей формирует Министерство социальной политики Украины. Поэтому этим людям не нужно подавать никаких заявлений или других документов.

Речь идет о таких лицах:

люди 60+, которые получают пенсии через Укрпочту;

лица с инвалидностью I и II группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь;

украинцы с инвалидностью с детства I и II группы;

граждане, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

люди, которые получают пенсии или социальные выплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

Обратите внимание! О начислении 1 000 гривен сообщают работники Укрпочты во время плановой выплаты пенсии или социальной помощи.

На что можно потратить тысячу Зеленского

Деньги можно потратить до 31 декабря 2025 года на такие вещи:

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарственных средств;

приобретение книг;

медицинские услуги;

образование;

транспорт

мобильная связь;

благотворительность;

донаты на ВСУ.

Важно! Снять наличные с карты Национальный кэшбэк или получить 1 000 гривен невозможно.