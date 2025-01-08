Тысяча Зеленского: на что можно потратить выплату в январе 2025 года
Украинцы все еще могут подать заявление на тысячу Зеленского в рамках Зимней еПоддержки. Так люди, находящиеся на территории страны, могут получить денежную поддержку от государства.
Кто не сможет получить тысячу Зеленского
Это касается как детей, так и взрослых, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.
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Однако те лица, что не находятся в Украине, не смогут получить помощь от государства.
Кроме того, для получения денежной выплаты, человеку нужно:
- установить приложение Дія;
- открыть карточку "Национального кэшбека".
При других условиях украинец не сможет получить средства.
Открыть карту можно в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ и т.д.).
Обратите внимание! Законные опекуны несовершеннолетних детей, украинцы без РНОКПП по религиозным причинам, люди в возрасте от 65 лет, у которых нет приложения Дія, могут обратиться за выплатой в один из перечисленных банков-партнеров программы.
Как получить тысячу Зеленского через Укрпочту
В то же время деньги можно получить на Укрпочте. Списки таких получателей формирует Министерство социальной политики Украины. Поэтому этим людям не нужно подавать никаких заявлений или других документов.
Речь идет о таких лицах:
- люди 60+, которые получают пенсии через Укрпочту;
- лица с инвалидностью I и II группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь;
- украинцы с инвалидностью с детства I и II группы;
- граждане, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
- люди, которые получают пенсии или социальные выплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.
Обратите внимание! О начислении 1 000 гривен сообщают работники Укрпочты во время плановой выплаты пенсии или социальной помощи.
На что можно потратить тысячу Зеленского
Деньги можно потратить до 31 декабря 2025 года на такие вещи:
- оплату коммунальных услуг;
- покупку лекарственных средств;
- приобретение книг;
- медицинские услуги;
- образование;
- транспорт
- мобильная связь;
- благотворительность;
- донаты на ВСУ.
Важно! Снять наличные с карты Национальный кэшбэк или получить 1 000 гривен невозможно.