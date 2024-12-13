В Дії рассказали, на что украинцы тратят тысячу Зеленского

Украинцы продолжают получать деньги в рамках программы Зимняя еПоддержка в Действии. В частности уже стало известно, куда именно граждане тратят тысячу.

На что украинцы тратят тысячу Зеленского

На третий день выплаты украинцы уже успели потратить более 720 миллионов гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

Читайте также Больше так не получится: как украинцам ограничили вывод "тысячи Зеленского"

Сейчас украинцы больше всего тратят средства таким образом:

коммуналка - 63 %;

мобильная связь - 17 %;

донаты на армию - 4 %.

Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбэка. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря,

– напомнили в заметке.

На что можно потратить тысячу гривен от государства

Тысячу Зеленского украинцы могут использоваться следующим образом:

оплатить коммунальные услуги;

купить билеты или использовать вместо обычной оплаты за проезд;

оплатить медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

оплатить услуги мобильной связи;

задонатить на армию;

вложить в военные облигации;

купить украинские книги;

приобрести лекарства и тому подобное.

Обратите внимание! Потратить тысячу возможно до 31 декабря 2025 года.