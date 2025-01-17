Некоторые украинцы до сих пор не получили "тысячу Зеленского": когда будут выплаты

Отдельные граждане, которые подали заявку на получение "тысячи Зеленского", до сих пор не получили средства. В Минцифре объяснили, когда они поступят.

Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" можно до 28 февраля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации.

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Когда будут деньги

Там отметили, что люди, которые подавались на Зимнюю еПоддержку в период с 12 декабря по 14 января уже скоро получат выплаты – в течение 2 дней.

Кстати, через Дию на "тысячу Зеленского" подали уже 10 000 000 заявок, из них на детей – 2,5 миллиона.

Использовать средства можно до конца 2025 года на ограниченный перечень товаров и услуг.

Напомним, что недавно Кабмин выделил дополнительные 5 миллиардов гривен для программы "Зимняя еПоддержка" с целью финансирования заявок украинцев на получение средств.

Программа "Зимняя еПоддержка" действует в Украине с 1 декабря.