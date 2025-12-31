Некоторые украинцы до сих пор не получили "тысячу Зеленского": появилось важное объяснение

В 2025 году в рамках программы "Зимняя поддержка", которую внедряет Кабмин по инициативе президента, заявки подало рекордное количество украинцев – 18 миллионов человек. Часть из них уже получила помощь от государства, однако остальным выплата поступит в следующем году.

Когда начислят "тысячу Зеленского"?

Это касается тех, кто оформил ее с 16 декабря в отделениях Укрпочты. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства.

Наибольшее количество заявок на "Зимнюю поддержку" – 14,3 миллиона человек из 18 - оформили онлайн через приложение Дия. В частности, это было 3,3 миллиона заявок на детей.

Всем этим гражданам деньги уже начислены. По состоянию на 31 декабря через карту "Национальный кэшбек" украинцы провели платежей на сумму более 8,5 миллиардов гривен.

Однако еще 1,9 миллиона человек оформили помощь от государства в отделениях Укрпочты, в частности на 124 тысяч детей. Выплаты по этим заявкам до сих пор продолжаются.

Те, кто подал заявку с 16 декабря, начнут получать помощь в начале января 2026 года. Как только средства будут начислены, поступит SMS-сообщение,

– пишут в ведомстве.

К слову, почти 2 миллиона получателей пенсий и социальных выплат через Укрпочту получили "тысячу Зеленского" на специальный счет вместе с регулярными выплатами.

Обратите внимание! Полученные на карточку "Национальный кэшбек" через Дию деньги нужно использовать до 30 июня 2026 года. Однако те, кто оформил помощь через Укрпочту, смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

Напомним, в вечернем обращении 23 декабря Владимир Зеленский анонсировал новые программы прямой поддержки граждан – по примеру США и Европы.

Где можно использовать помощь?