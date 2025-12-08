Выплата "зимней тысячи": кто вскоре получит поддержку от правительства

В течение субботы и воскресенья –6–7 декабря продолжалась 5 и 6 волны выплат "зимней тысячи". За два выходных дня помощь получили еще более 2 миллионов человек на сумму 1,58 миллиарда гривен.

Кто уже вскоре получит "тысячу от Зеленского"?

В рамках 5-й волны поддержку получили 1,5 миллиона человек, которые подавали заявки в приложении Дія с 23 по 30 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Спрос на "зимнюю поддержку" вырос: количество заявок больше, чем в 2024 году

В то же время в 6-й волне - почти 600 тысяч человек. Они подавали заявки с 1 по 4 декабря.

В ближайшие дни выплату профинансируют пользователям Дії, которые оформили заявки с 5 по 7 декабря.

Так, в новой волне выплат выделят более 350 миллионов для 289,5 тысяч украинцев,

– отметили в ведомстве.

В частности от старта программы "Зимняя поддержка", поступило уже 15,7 миллиона заявок, в том числе и на детей.

Среди них 12,6 миллиона – через Дию.

Еще 1,1 миллиона – через отделения Укрпочты.

По состоянию на сегодня, 8 декабря, помощь уже получили более 11,6 миллиона украинцев, в частности на детей,

– сообщили в Минсоцполитики.

Сумма платежей через карточку "Национальный кэшбек" по состоянию на 8 число превысила 2,2 миллиарда гривен.

Интересно! Чаще всего украинцы тратят средства на оплату коммунальных услуг, лекарства, книги, а также направляют на благотворительность.

На что на самом деле можно потратить "тысячу Зеленского"?

Напомним, что помощь от правительства можно тратить на товары украинского производства. Об этом ранее сообщали в Минсоцполитики.

Речь идет о пищевых продуктах (кроме подакцизных), а также лекарства и книги. Можно также оплачивать почтовые и коммунальные услуги, а еще делать благотворительные взносы.

Если вы получаете пенсию или социальные выплаты в Укрпочте и получили средства автоматически – потратить их можно до 25 декабря 2025 года,

– подчеркнули в сообщении.

Если заявка была оформлена через Укрпочту – до 25 января 2026 года.

Важно! Когда же деньги поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, то до 30 июня 2026 года.

Что еще следует знать о "зимней тысяче"?