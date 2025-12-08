Виплата "зимової тисячі": хто незабаром отримає підтримку від уряду
- Протягом 5 та 6 хвиль виплат "зимової тисячі" допомогу отримали понад 2 мільйони людей на суму 1,58 мільярда гривень.
- Незабаром виплату отримають користувачі Дії, які оформили заявки з 5 по 7 грудня.
Протягом суботи та неділі – 6–7 грудня тривала 5 та 6 хвилі виплат "зимової тисячі". За два вихідних дні допомогу отримали ще понад 2 мільйонів людей на суму 1,58 мільярда гривень.
Хто вже незабаром отримає "тисячу від Зеленського"?
У межах 5-ї хвилі підтримку отримали 1,5 мільйона людей, які подавали заявки в застосунку Дія з 23 по 30 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Читайте також Попит на "зимову підтримку" зріс: кількість заявок більша, ніж у 2024 році
Водночас у в 6-й хвилі — майже 600 тисяч людей. Вони подавали заявки з 1 по 4 грудня.
Найближчими днями виплату профінансують користувачам Дії, які оформили заявки з 5 по 7 грудня.
Так, у новій хвилі виплат виділять понад 350 мільйонів для 289,5 тисяч українців,
– наголосили у відомстві.
Зокрема від старту програми "Зимова підтримка", надійшло вже 15,7 мільйона заявок, зокрема і на дітей.
- Серед них 12,6 мільйона – через Дію.
- Ще 1,1 мільйона – через відділення Укрпошти.
Станом на сьогодні, 8 грудня, допомогу вже отримали понад 11,6 мільйона українців, зокрема на дітей,
– повідомили у Мінсоцполітики.
Сума платежів через картку "Національний кешбек" станом на 8 число перевищила 2,2 мільярда гривень.
Цікаво! Найчастіше українці витрачають кошти на оплату комунальних послуг, ліки, книги, а також спрямовують на благодійність.
На що насправді можна витратити "тисячу Зеленського"?
Нагадаємо, що допомогу від уряду можна витрачати на товари українського виробництва. По це раніше повідомляли у Мінсоцполітики.
Йдеться про харчові продукти (окрім підакцизних), а також ліки та книги. Можна також оплачувати поштові й комунальні послуги, а ще робити благодійні внески.
Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальні виплати в Укрпошті та отримали кошти автоматично – витратити їх можна до 25 грудня 2025 року,
– підкреслили у повідомленні.
Якщо заявка була оформлена через Укрпошту – до 25 січня 2026 року.
Важливо! Коли ж гроші надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, то до 30 червня 2026 року.
Що ще слід знати про "зимову тисячу"?
"Тисячу Зеленського" не можна використовувати на підакцизні товари, розваг тощо. Також нею не можна поповнити мобільний зв'язок та інтернет.
Водночас "зимову тисячу" можна витрачати на книги та друкову продукцію. Проте тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.